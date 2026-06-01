Dynamo Dresden bricht Millionen-Schallmauer und stellte Zuschauerrekord auf

Dynamo Dresden hat in der Zweitliga-Saison 2022/23 einen außergewöhnlichen Vereinsrekord aufgestellt. Die Sachsen haben die Millionen-Schallmauer durchbrochen und stellten einen neuen Zuschauerrekord auf. Die Zuschauerzahlen sind seit Jahren durch die Decke gegangen, aber diesmal sind sie in neue Dimensionen vorgestoßen.

Dynamo Dresden hat eine außergewöhnliche Zweitliga -Saison gespielt, die nicht nur im gefeierten Klassenerhalt gipfelte. Die Sachsen stellten dabei auch einen beeindruckenden Vereinsrekord auf. Es geht um die Zuschauerzahlen.

Dass die seit Jahren durch die Decke gehen, ist nichts Neues. Aber diesmal sind sie in neue Dimensionen vorgestoßen: Erstmals wurde die Millionen-Schallmauer durchbrochen. Insgesamt sahen 1.078.060 Menschen die 35 Pflichtspiele der Schwarz-Gelben, Heim- und Auswärtsspiele zusammengerechnet. Unter Trainer-Legende Walter Fritzsch († 76) das Double aus DDR-Meisterschaft und Pokalsieg gewann.

Damals strömten 956.300 Fans in die Stadien - allerdings zu insgesamt 40 Spielen. Nimmt man nur die Heimspiele, gab es ebenfalls eine historische Bestmarke. Denn erstmals lag der Zuschauer-Schnitt bei über 30.000. Exakt waren es bei allen 18 Partien inklusive der Pokal-Partie im Schnitt 30.925 - und damit fast 2000 mehr als in der Vorsaison.

Dabei war das Rudolf-Harbig-Stadion 15 Mal komplett ausverkauft, auch das ist ein neuer Rekord. Zu den Auswärtsspielen wurde das Team von Trainer Thomas Stamm im Schnitt von 4421 Fans begleitet. Ligaweit Platz zwei hinter Bundesliga-Aufsteiger Schalke (7312) - und vor Publikums-Magneten wie Kaiserslautern (4006) oder Hertha BSC (3394). Einer, der das so noch nicht kannte, fasst es treffend zusammen: Wie die Hütte hier jedes Heimspiel gebrannt hat, war absoluter Wahnsinn.

Ich habe jede Minute genossen. Das hat alle meine Erwartungen übertroffen. Besser hätte man sich das nicht vorstellen können, schwärmte Abräumer Robert Wagner, der für die Rückrunde aus Freiburg ausgeliehen wurde, nach dem Saisonfinale gegen Kiel. Vielleicht auch ein weiterer Beweggrund für ihn, Fazit: Dynamos zwölfter Mann hat - wie in der Vereinshymne besungen - eindrucksvoll geliefert. Das zeigt einmal mehr die Wucht und Ausnahmestellung des Traditionsklubs





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