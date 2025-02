Dynamo Dresden deklassiert 1860 München im 3. Liga Schützenfest

Dynamo Dresden feierte am Abschluss des 24. Spieltags der 3. Liga einen klaren 5:1-Sieg gegen 1860 München. Die Sachsen profitierten von zahlreichen Fehlern der Löwen und zeigten eine überlegene Leistung.

Dynamo Dresden feierte am Abschluss des 24. Spieltags der 3. Liga ein beeindruckendes Schützenfest gegen die Löwen aus München. Mit vier Veränderungen in der Startelf gegenüber dem letzten Spiel setzte Trainer Andre Schubert auf Hoti, Bünning, Risch und Baur an Stelle von Boeder, Kubatta, Heise und Kother. Auf zwei Positionen gab es zudem Wechsel: Verlaat kehrte in die Startelf zurück und verdrängte Reinthaler auf die Bank.

Außerdem ersetzte Kloss den kurzfristig erkrankten Maier (nicht im Kader).Dynamo Dresden erwischte einen guten Start in die Partie und ging durch Daferner in Führung. Der Angreifer verwertete eine Flanke von Lemmer technisch anspruchsvoll mit einer Direktabnahme unter die Latte (6. Minute). 1860 München hatte zuvor erste zaghafte Angriffsversuche unternommen und kam schnell zum Ausgleich: Hoti lenkte Kwadwos Kopfball an den linken Pfosten des eigenen Kastens, den Abpraller schoss der Löwen-Linksverteidiger wuchtig über die Linie (9. Minute). Dresden blieb gefährlich und vergab jedoch Chancen auf die erneute Führung, unter anderem durch Casar (auf der Linie geklärt, 11. Minute), Baur (25. Minute) und Daferner, der nur den Pfosten traf (30. Minute). Die Gäste präsentierten sich vor allem bei hohen Bällen fast durchweg anfällig - was Dresden schließlich bestrafte. Daferner setzte sich nach einer Flanke von Hauptmann gegen Kwadwo durch und drückte den Ball zur erneuten Führung ins Netz (32. Minute). Baur hätte ebenfalls nach einer Flanke fast nachgelegt (38. Minute), besser machte es dann Hoti, der Sterners Eckball-Hereingabe mit einem von Kwadwo abgefälschten Schuss zum 3:1-Halbzeitstand veredelte (39. Minute). Kurz zuvor hätten die Gäste nochmal ausgleichen können, doch Schreiber behielt im Duell mit dem per Doppelpass freigespielten Kloss durch einen glänzenden Reflex die Oberhand (37. Minute). Menzel hätte dafür kurz vor der Pause sogar noch beinahe per Kopf für die SGD nachgelegt, lenkte einen abgefälschten Freistoß aber über die Latte (44. Minute).Die Löwen waren vieles schuldig geblieben, fanden aber auch nach der Halbzeit nicht zielgerichtet den Weg nach vorne. Stattdessen hatte Lemmer einen weiteren Dresdner Treffer auf dem Fuß, jagte die Kugel aus 19 Metern aber an die Latte (52. Minute). Dresden ließ nicht nach, lief energisch an, bekam es durch zahlreiche Nachlässigkeiten der Giesinger aber auch zu einfach gemacht. So auch in der 63. Minute, als Guttau erst den Ball im Aufbau leichtfertig verschenkte und Kwadwo - der zum dritten Mal an einem Gegentor in diesem Spiel beteiligt war - die Kugel dem damit nicht mehr im Abseits stehenden Menzel vor den Fuß spitzelte. Dessen Flachschuss landete im Tor - 4:1 (63. Minute). Dresden hatte nicht genug. Wieder leisteten sich die Löwen, diesmal in Person von Verlaat, einen leichtfertigen Aufbaufehler. Lemmer nahm die freie Kugel auf und jagte sie mit sattem Linksschuss und dem linken Innenpfosten zum 5:1 in den Kasten (71. Minute). Die Löwen begehrten in Form von Abiama zweimal kurz auf (73. Minute), hatten dann aber Glück, dass Menzels abgefälschter Schuss einmal mehr von Aluminium entschärft wurde (79. Minute). Die Partie verlor danach an Fahrt, Kother sorgte nochmal für eine gute Möglichkeit der Gäste (87. Minute), den Schlusspunkt setzte aber Wolfram auf der Gegenseite, der mit einem Handelfmeter (Hoti) zum 2:5 aus Gäste-Sicht verwandelte (90.+3. Minute). Danach war Schluss





Dynamo Dresden 1860 München 3. Liga Sieg Schützenfest

