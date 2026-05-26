Dynamo Dresden enthüllt Sommerfahrplan: Testspiele gegen Energie Cottbus, Union Berlin und internationale Gegner

Dynamo Dresden startet am 25. Juni mit der Vorbereitung und präsentiert ein abwechslungsreiches Testspielprogramm, das von heimischen Begegnungen mit Budissa Bautzen bis hin zu einem Freundschaftsspiel gegen Union Berlin und ein internationales Duell gegen den Grazer AK reicht.

Dynamo Dresden gibt den offiziellen Sommerfahrplan für die kommende Saison bekannt - und die Vorfreude auf die Trainingsperiode steigt bereits jetzt. Nach einer kurzen Winterpause startet die Vorbereitung am Donnerstag, dem 25.

Juni, um 15 Uhr in der Friedrich‑Ludwig‑Jahn‑Sportstätte in Weinböhla. Dort treffen die ersten Trainingsgruppen zusammen, um ersten Grundkonditionen zu setzen und das Mannschafts‑Miteinander zu festigen. Im Anschluss wird ein intensives Testspielprogramm entlang der östlichen Region und darüber hinaus umgesetzt. Bereits am 3.

Juli steht das erste Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten Budissa Bautzen an, gefolgt von einem weiteren Test gegen den LSV Neustadt/Spree am 4. Juli. Diese beiden Begegnungen dienen nicht nur der taktischen Feinabstimmung, sondern auch der Evaluation der Neuzugänge und der jüngsten Talente aus der Akademie. Weiterhin folgt eine Woche später ein Auswärtsspiel gegen den Hessischen Klub Hessen Kassel, der von Sören Gonther, dem ehemaligen Sportdirektor von SG Dynamo Dresden, geleitet wird.

Gonther steht nun an der Spitze des Regionalligisten und bringt damit eine interessante persönliche Note in das Aufeinandertreffen, das für beide Seiten wertvolle Einblicke in die jeweilige Spielphilosophie bietet. Ein weiteres Highlight der Vorbereitung stellt das Testspiel gegen den Zweitliga‑Aufsteiger Energie Cottbus dar, das am Samstag, dem 25. Juli, um 13 Uhr in der Walter‑Fritzsch‑Akademie ausgetragen wird.

Dieses Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und über zwei Halbzeiten von je 90 Minuten angeboten, um beiden Mannschaften die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Formationen unter realen Spielbedingungen zu erproben. Die Entscheidung, das Spiel ohne Zuschauer durchzuführen, soll den Fokus ausschließlich auf die sportliche Entwicklung und die taktische Analyse lenken. Einen Tag später, am 1. August, eröffnet Dynamo Dresden die offizielle Saison mit einem mit Spannung erwarteten Duell gegen den Bundesligisten Union Berlin.

Das Zusammentreffen findet um 14 Uhr im Rudolf‑Harbig‑Stadion statt und verspricht ein spektakuläres Spektakel für die Fans, die das Debüt der neuen Saison mit einem Top‑Gegner feiern wollen. Die letzte Begegnung der beiden Seiten fand bereits 2021 im Berliner Stadion An der Alten Försterei statt, wobei Union Berlin mit einem klaren 0:3 überzeugte. Beim Pflichtspiel im April 2019 endete das Duell hingegen torlos. Diese Historie verspricht ein intensives Aufeinandertreffen, bei dem beide Vereine ihre aktuelle Form unter Beweis stellen wollen.

Abschließend plant die Mannschaft ein einwöchiges Trainingslager vom 16. bis 23. Juli in Windischgarsten, Österreich - ein Ort, der bereits im Vorjahr als erholsames und zugleich anspruchsvolles Trainingsgelände diente. Dort findet am 18. Juli um 16 Uhr ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den Grazer AK aus der österreichischen Bundesliga statt.

Die Begegnung mit dem österreichischen Erstligisten bietet nicht nur die Gelegenheit, unterschiedliche Spielstile zu testen, sondern stärkt auch die internationale Vernetzung des Vereins. Insgesamt umfasst die Vorbereitung rund sechs Wochen, die mit einer Mischung aus heimischen Testspielen, Auswärtseinsätzen und einem internationalen Freundschaftsspiel strukturiert sind. Ziel ist es, die Mannschaft optimal auf die bevorstehende Saison 2026/27 vorzubereiten, die sowohl sportliche Ambitionen als auch die Wiederbelebung der Fan‑Kultur in den Fokus rücken wird





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