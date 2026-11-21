Thomas Stamm überlegt die Fünferkette für das Zweitliga-Spiel am Sonntag. Die Hüftverletzung von Tobias Raschl ist der Auslöser für mögliche Formation-Änderungen bei Dynamo Dresden.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Dynamo Dresden am kommenden Sonntag, dem 30. Februar 2025, zur Partie um 13:30 Uhr auf dem Betzenberg. Das Zweitliga-Duell gewinnt an Brisanz, weil Dynamo-Trainer Thomas Stamm wegen der Verletzung von Tobias Raschl taktische Neukonfigurationen in Betracht zieht. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kann aufgrund einer Hüftverletzung nicht auflaufen und fällt damit aus dem Aufgebot für den Auswärtstrip nach Hessen aus.

Strategische Flexibilität bei Stamm

Trainer Thomas Stamm lässt erstmals seit längerer Zeit den Wechsel zu einer Fünferkette oder einer Dreierkette mit zwei Schienenspielern durchblicken. Er betonte, dass dies kein zwingender Pfad sei, sondern eine optionale Strategie darstelle. Die Sechser-Position könnte in dieser Formation obsolet werden, was die Personaldecke im defensiven Mittelfeld entlastet. Diese taktische Umstellung würde die Defensive stabilisieren und Raum für Konter geben.

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Im Falle einer Dreierkette bilden mit hoher Wahrscheinlichkeit Nicolai Rapp, Ahmet Muhamedbegovic und Friedrich Müller das Innenverteidiger-Trio. Diese drei Spieler würden die Mitte absichern und den Raum vor dem Tor schließen. Stamm hält diese Option jedoch nicht für die einzige Möglichkeit, sondern betrachtet sie als ein taktisches Mittel unter mehreren. Die Sicherheit in der Defensive soll priorisiert werden, um die schwache Offensive der Gegenseite zu neutralisieren.

Riedel im Visier der Personalie

Ein weiterer Aspekt ist die potenzielle Nominierung des 20-jährigen Aaron Riedel. Der Jungprofi hat seinen ersten Profivertrag erhalten und stand im Testspiel gegen Dukla Prag über 90 Minuten auf dem Platz. Stamm bewertet die Leistungen des Youngsters als mutig und frech, wobei er ihn in der zweiten Mannschaft stets zu den besten Spielern zählt. Ob Riedel in Frankfurt aufläuft, entscheidet sich erst kurzfristig.

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Stamm schließt ein Debüt des 20-Jährigen nicht aus und verweist auf die Notwendigkeit, die Engpässe in der Defensive zu beheben. Riedel hat sich im Training und in der zweiten Mannschaft bewährt und könnte die fehlende Qualität von Raschl teilweise kompensieren. Der Trainer betonte, dass die Entscheidung vom aktuellen Zustand der Mannschaft und der Performance der Spieler abhängt. Ein Einsatz wäre eine Chance für den jungen Spieler, sich sofort auf höchstem Niveau zu beweisen.

Herausforderungen und statistische Fakten

Der 1. FC Kaiserslautern präsentiert sich mit 21 Punkten aus zehn Spielen als schwer bezwingbare Einheit, obwohl das Team nur zehn Treffer erzielt hat. Dies macht die Offensive der Roten Teufel zur zweitschwächsten der gesamten 2. Liga. Im Gegensatz dazu stehen sieben Gegentore, was den besten Verteidigungsstatus der Liga kennzeichnet. Torhüter Julian Krahl spielt eine entscheidende Rolle, da er viele Chancen der Gegner neutralisiert.

Dynamo Dresden hat mit 15 Toren selbst eine offensive Schwäche, bleibt aber effizienter als der Gegner. Stamm warnt davor, sich auf die eigene Talfahrt in Auswärtsspielen zu konzentrieren. Die Mannschaft hat acht Partien ohne Sieg im Auswärtsspiel bestrritten. Dennoch weist der Trainer darauf hin, dass Statistiken nicht immer die Realität widerspiegeln. Dresden hat bereits bewiesen, dass es unerwartete Siege gegen starke Gegner feiern kann.

Statistisches Mindset und Ausblick

Thomas Stamm scherzt über seine eigene negative Bilanz auf dem Betzenberg, wo er zuvor mit Dresden und Freiburg II verlor. Er erkennt an, dass die Zahlen gegen die Erwartungen sprechen, betont aber die Fähigkeit des Teams, Vorurteile zu widerlegen. Die Motivation liegt darin, den Auswärtssieg zu knacken und wichtige Punkte im Mittelfeld der Tabelle zu sammeln. Die Spannung der Partie wird durch die taktische Offenheit und die personellen Engpässe bei Dresden zusätzlich geschürt.