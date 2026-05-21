Dynamo Dresden: Heiko Scholz beendet seine Karriere als Co-Trainer, hat Ehrgeiz eine neue Rolle zu übernehmen

Nach der erfolgreichen Mission Klassenerhalt stellt Dynamo Dresden die Weichen für die Zukunft. Dabei gibt es sowohl im Trainerteam, als auch im Staff interessante Personalveränderungen. Heiko Scholz beendet seine Karriere als Co-Trainer und wird als Übergangs- und Verbindungstrainer zwischen U21- und Profi-Team tätig.

Nach der erfolgreichen Mission Klassenerhalt stellt Zweitligist Dynamo Dresden die Weichen für die Zukunft. Dabei gibt es sowohl im Trainerteam , als auch im Staff interessante Personalveränderungen .

Die vom Namen her bedeutendste: Dynamo-Idol und Fan-Liebling Heiko Scholz (60) beendet nach über sechs Jahren seinen Job als Co-Trainer. Allerdings bleibt der Ex-Profi dem Verein erhalten, ist ab der neuen Saison als Übergangs- und Verbindungstrainer zwischen U21- und Profi-Team tätig. Scholz gilt als echte Kultfigur und absolutes Urgestein der SGD. 1990 von Lok Leipzig nach Dresden gewechselt, schaffte er mit den Schwarz-Gelben die heiß ersehntewar "Scholle" auch zweimal Interimstrainer (2019, 2024).

Als Co-Trainer er- und überlebte der Mann mit der markanten grauen Mähne samt Kinnbart fünf Cheftrainer. Für Scholz wird U21-Trainer Sebastian König zusätzlich als Co-Trainer von Thomas Stamm fungieren. Sportchef Sören Gonther: "Mit Sebastian wollen wir einen talentierten Trainer weiter fördern und so unseren Leitsatz als Ausbildungsverein neben dem Spieler- auch im Trainerbereich gerecht werden.





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