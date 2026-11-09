Dynamo Dresden Jahresbericht 2025/26: Defizit nur 556.000 Euro

Der Geschäftsbericht von Dynamo Dresden offenbart ein überraschend geringes Minus von 556.000 Euro. Analyse der Finanzen, Gehälter und Risiken nach dem Aufstieg.

Der Geschäftsbericht von Dynamo Dresden für die Saison 2025/26 liegt nun vor und liefert ein überraschend positives Bild für den Zweitligisten. Eine Woche vor der Mitgliederversammlung am kommenden Samstag zeigt die Bilanz, dass der Ostklub nach dem Aufstieg nur ein Mini-Minus verbuchen musste. Statt des prognostizierten niedrigen einstelligen Millionen-Defizits belief sich der Verlust am Ende exakt auf 556.000 Euro.

Das Eigenkapital des Vereins blieb mit 10,30 Millionen Euro stabil, was eine solide Grundlage für die laufende Spielzeit darstellt. Die Finanzlage wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die im Bericht detailliert aufgeschlüsselt sind. Besonders der Bereich "Sonstiges" spielte eine entscheidende Rolle, da hier über 1,3 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen verzeichnet wurden. Diese Zusatzeinnahmen, darunter zwei Spenden im unteren sechsstelligen Bereich, verhinderten ein deutlich schlechteres Wirtschaftsergebnis und ermöglichten Investitionen in die Profi-Truppe.

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Personal costs and management structure

Der Etat für die Mannschaft mit dem Trainerteam lag bei 12,7 Millionen Euro, was im Vergleich zu den offiziellen Zahlen der Bundesliga-Gruppe einen Platz im unteren Mittelfeld der 2. Liga bedeutet. Ein signifikanter Anstieg der Kosten für das Personal in der Verwaltung ist auf 3,6 Millionen Euro gestiegen, was eine Differenz von 600.000 Euro zum Vorjahr darstellt. Nach Informationen von BILD lässt sich diese Differenz unter anderem mit gestiegenen Löhnen nach dem Aufstieg erklären. Geschäftsführer und Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle haben branchenübliche Klauseln plus teils Prämien in ihren Verträgen, die in der 2. Liga zu höheren Gehältern führen als in der 3. Liga.

Zu diesen gestiegenen Personalkosten kommen auch die Gehälter für Interims-Geschäftsführer Jürg Kasper und den im November 2025 freigestellten Ex-Sportchef Thomas Brendel. Zudem wurden Zahlungen für den ehemaligen Geschäftsführer David Fischer zurückgestellt, obwohl seine Tätigkeit im vergangenen November nach fristloser Kündigung endete. Die Summe wurde für den Fall einer möglichen Niederlage im Arbeitsrecht zurückgelegt, was die liquiditätsrelevanten Mittel kurzfristig bindet, aber die langfristige Planungssicherheit erhöhen soll.

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Transfer activity and revenue potential

Die Transferaktivitäten von Dynamo Dresden fielen im Vergleich zu anderen Zweitligisten relativ sparsam aus. Der Verein gab 1,13 Millionen Euro für Ablösen, Leihgebühren und Spielerberater aus, nahm dabei aber nur 0,51 Millionen Euro ein. Das größte Potenzial zur Erschließung von Geld liegt beim Generieren von Transfererlösen, um sich im Bundesliga-Unterhaus zu etablieren. Als eine Ursache für den Fehlbetrag wird auch der Punkt "Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung von Spielerverträgen zum Saisonende" genannt. Dazu gehören die Trennungen von Vinko Sapina, Dennis Duah und Dominik Kother.

Im Merchandising-Bereich zeigten sich deutliche Fortschritte. Der Verein verkaufte mit 41.000 Trikots inklusive Sondereditionen fast doppelt so viele Artikel wie im Vorjahr. Im Fanshop-Geschäft resultierten daraus 160.000 Euro mehr Umsatzbeteiligung für den Verein. Die Sponsoreneinkünfte kratzten sehr nah an der Grenze von 13 Millionen Euro. Dennoch bleiben die Ausgaben im Spielbetrieb mit fast 14 Millionen Euro hoch, was maßgeblich an der unverhältnismäßig hohen Stadionmiete liegt. Hier konnte in den Gesprächen mit der Stadt bislang kein Fortschritt erzielt werden.

Audit risks and future strategy

Bemerkenswert ist, dass der Verein trotz der Investitionen in den Kauf der Merchandising GmbH, den Erwerb des Trainingszentrums und den Umbau der VIP-Räume im Stadion sein Eigenkapital zusammenhalten konnte. Manche Summen wurden über Jahre gestreckt, wie zum Beispiel die Verbindlichkeiten von 2 Millionen Euro aus Transfers, die noch in der Bilanz eingetragen sind. Dennoch rechnet die Geschäftsführung in der laufenden Spielzeit nur mit einem Jahresergebnis im unteren negativen sechsstelligen Bereich.

Der Aufsichtsrat erklärt in seinem Bericht, dass man sich zukünftig mehr auf die Stärkung einer zweiten Führungsebene fokussieren wolle. Die Suche nach einem dritten Geschäftsführer wird aktuell nicht weiterverfolgt. Als größtes Risiko weist der Aufsichtsrat den erneuten Abstieg und den längerfristigen Verbleib in der 3. Liga aus. Damit schließt sich der Kreis zur aktuellen Lage, auch wenn Dynamo durch den 3:0-Sieg gegen Fürth in der Länderspielpause erstmal kurz durchatmen kann.