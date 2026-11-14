Dynamo Dresden: Mitgliederversammlung wegen lebensbedrohlichem Notfall abgesagt

Dynamo Dresden muss die Mitgliederversammlung absagen. Ein Mitglied brach vor Beginn zusammen. Präsident Ronny Rehn bestätigt medizinischen Notfall und kündigt neuen Termin an.

Der SC Dynamo Dresden musste seine traditionelle und alljährliche Mitgliederversammlung kurzfristig absagen. Die Versammlung sollte am vergangenen Samstag in der Ballsport Arena stattfinden. Diese Absage erfolgte aufgrund eines schweren medizinischen Notfalls unter den anwesenden Gästen.

Ablauf des medizinischen Notfalls

Rund eine halbe Stunde vor dem geplanten Beginn der Versammlung brach eine weibliche Vereinsmitglied zusammen. Sofortige Hilfsmaßnahmen wurden eingeleitet, als der Notarzt eintraf. Dieser begann unverzüglich mit lebensrettenden Wiederbelebungsmaßnahmen an der Frau. Der Versammlungsraum wurde daraufhin geräumt, während sich die Anwesenden draußen aufhielten. Die rund 800 anwesenden Mitglieder warteten nervös vor der Halle auf weitere Informationen.

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Nachdem die betroffene Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert worden war, bat die Versammlungsleitung die Mitglieder zurück in die Halle. Die Situation war jedoch weiterhin hochspannend und ungewiss. Die Hoffnung auf eine schnelle Genesung war angesichts der Intensität der Maßnahmen gering. Der Ernst der Lage führte zu der Entscheidung, die Veranstaltung abzubrechen.

Stellungnahme von Präsident Ronny Rehn

Präsident Ronny Rehn von Dynamo Dresden verkündete um 10.15 Uhr die offizielle Absage. Er begründete diese Entscheidung mit den gravierenden Umständen des Vorfalls. Die Frau wurde demnach für eine Dreiviertelstunde reanimiert. Rehn betonte, dass jeder die Schwere einer solchen langen Reanimierungszeit einschätzen könne.

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Es besteht akute Lebensgefahr, und die Überlebenschancen stehen nicht gut. Unter diesen menschlichen und ethischen Umständen sah sich die Versammlungsleitung nicht in der Lage, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Die emotionalen Auswirkungen auf die Teilnehmer waren offensichtlich. Mitglieder verließen die Halle schockiert nach der Bekanntgabe.

Weitere Schritte und neuer Termin

Die Versammlung wurde vollständig abgesagt und konnte nicht fortgesetzt werden. Es wird nun ein neuer Termin für die Mitgliederversammlung gesucht. Dieser neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Die Vereinsführung priorisiert in dieser Situation die Sensibilität gegenüber den Betroffenen und ihren Angehörigen.

Dynamo Dresden erwartet eine intensive Aufarbeitung der Vorfälle im Umfeld der Versammlung. Die Kommunikation mit den Mitgliedern bleibt zentral für das weitere Vorgehen. Alle Details zur neuen Terminplanung werden in nächster Zeit folgen. Der Verein dankt für das Verständnis in dieser schwierigen Situation.

Die Mitgliederversammlung gilt als zentrales Gremium der Demokratie im Verein. Ausfälle dieser Art sind selten und belastend für die gesamte Gemeinschaft. Dynamo Dresden wird versuchen, den Ausfall schnellstmöglich und professionell nachzuholen. Die Gesundheit aller Beteiligten steht an erster Stelle. Die Presseberichterstattung fokussiert sich nun auf die medizinische Entwicklung der Patientin.