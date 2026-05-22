Dynamo Dresden: Paul Wagner wechselt zu Hannover 96, Sportchef Becker hat Interesse

Wenige Tage nach dem Klassenerhalt arbeitet Zweitligist Dynamo Dresden schon mit Hochdruck an der Zukunft, ordnet dabei auch das Team um das Team neu. Paul Wagner, seit 2020 im Verein tätig und zuletzt als Leiter Scouting und Kaderplanung im Einsatz, taucht ein Name nicht mehr auf. Nach der Verpflichtung von Stephan Engels als neuen Kaderplaner entschied sich der gebürtige Großenhainer, bei Dynamo die Segel zu streichen. Beide stellen für die Saison 2020/21 beieinen Kader auf die Beine, mit dem die Drittliga-Meisterschaft und damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Sportchef Becker hat Interesse an Wagner und würde ihn lieber heute als morgen zu 96 holen. Problem allerdings: In Hannover ist nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg personell vieles in der Schwebe. So soll in den kommenden zwei Wochen ein neuer Geschäftsführer Sport installiert werden. Die endgültige Entscheidung über die Personalie Wagner dürfte also erst danach fallen.

Wenige Tage nach dem Klassenerhalt arbeitet Zweitligist Dynamo Dresden schon mit Hochdruck an der Zukunft, ordnet dabei auch das Team um das Team neu. Dabei könnte es zu einem interessanten Vereinswechsel kommen.

Paul Wagner (27), seit 2020 im Verein tätig und zuletzt als Leiter Scouting und Kaderplanung im Einsatz, taucht ein Name nicht mehr auf. Nach der Verpflichtung von Stephan Engels (35) als neuen Kaderplaner entschied sich der gebürtige Großenhainer, bei Dynamo die Segel zu streichen.

"Wir haben Verständnis dafür, dass Paul abweichende inhaltlich-fachliche Vorstellungen hat und akzeptieren seine Entscheidung, den weiteren Weg nicht mitzugehen", sagte SGD-Sportchef Sören Gonther im April zum Thema, stellte Wagner daraufhin bis Saisonende frei. Möglich, dass sich die Wege in der kommenden Saison trotzdem kreuzen, denn Wagner ist bei Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 ein heißer Kandidat als neuer Kaderplaner. Hannovers Interesse an Wagner ist kein Zufall, denn bei den Niedersachsen arbeitet inzwischen Dynamos ehemaliger Sportchef (55) als Sportdirektor.

Beide kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Dresden bestens, Becker schätzt Wagner und dessen Fähigkeiten sehr. Was für das Duo spricht: Beide stellten für die Saison 2020/21 beieinen Kader auf die Beine, mit dem die Drittliga-Meisterschaft und damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Deshalb würde Becker seinen ehemaligen Mitstreiter nach BILD-Informationen lieber heute als morgen zu 96 holen.

Problem allerdings: In Hannover ist nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg personell vieles in der Schwebe. So soll in den kommenden zwei Wochen ein neuer Geschäftsführer Sport installiert werden. Die endgültige Entscheidung über die Personalie Wagner dürfte also erst danach fallen





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