Eine der größten Anti-Krim-Razzias in Deutschland: 1000 Beamte nehmen 450 Mitglieder der Ultras Dynamo Dresden fest. Ermittler sehen eine kriminelle Vereinigung.

Bei einer beispiellosen Großrazzia sicherten Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden im April 2026 über eintausend Bereitschaftspolizisten rund um den K-Block im Rudolf-Harbig-Stadion ein. Die Operation zielte direkt auf die Fangruppierung Ultras Dynamo Dresden, nachdem ein bewaffneter und vermummter Ultra den Stadioninneren im April 2026 stürmte und gewalttätige Ausschreitungen verursachte. Diese Tat gilt als unmittelbarer Auslöser für die massive polizeiliche Durchsuchungsaktion, die sich gegen die strukturstarke Fankurve richtete.

Ermittlungen wegen krimineller Vereinigung

Die Dresdner Staatsanwaltschaft führt gegen siebzehn Angehörige der Gruppierung Ultras Dynamo Dresden ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt, der die Ermittlungen beaufsichtigt, betonte gegenüber Berichterstattern, dass die mutmaßlichen Straftaten nicht auf den reinen Fußballkontext beschränkt sind. Die Struktur der Fangruppe werde vorgeworfen, sich planvoll der Begehung weiterer rechtswidriger Handlungen zu widmen, wobei die Organisation tief in der Fanstruktur verankert ist.

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450 Verdächtige im Stadion eingekesselt

Polytechnische Spezialeinheiten hatten das Stadiongelände bereits nach Ende des Spiels gegen den Gegner aus St. Pauli durchsucht und den K-Block, der Platz für rund neuntausend Zuschauer bietet, abgeriegelt. Da die Anhänger von Dynamo Dresden traditionell als letzte Gruppe das Stadion verlassen, gelang es den eintausendfünfhundert Einsatzkräften aus Bayern und Berlin, die Zielgruppe effektiv einzukesseln. Polizeisprecher Thomas Geithner bestätigte, dass an diesem Abend etwa fünfhundertfünfzig potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung festgehalten wurden.

Identitätsfeststellung auf dem Nebenplatz

Auf einem separaten Nebenplatz innerhalb des Stadionareals errichtete die Polizei mehrere Kontrollpunkte, an denen die Identitäten der Festgehaltenen systematisch überprüft wurden. Die Beamten sicherten Beweismittel, die auf eine Zugehörigkeit zur Organisationsstruktur hinweisen könnten. Parallel dazu wurden im gesamten Bundesgebiet Wohnungsdurchsuchungen bei zahlreichen Beschuldigten durchgeführt. Auch ein Fan-Shop und ein lokaler Fantreff waren Ziele der polizeilichen Maßnahmen, um materielle Beweismittel für das Strafverfahren zu sichern.

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Historischer Hintergrund und Versammlungsrecht

Die Behörden verweisen auf eine lange Geschichte von Unruhen bei Dynamo-Anhängern, die seit Jahren im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen. Ein markantes Beispiel für die eskalierenden Verhältnisse war der Einmarsch der Anhänger als sogenannte Fußball-Armee im Mai 2017 zum Auswärtsspiel nach Karlsruhe. Damals ergingen bereits Strafbefehle gegen die Organisatoren dieses Aufmarsches, da dieser gegen das versammlungsrechtliche Uniformverbot verstieß. Diese historischen Vorfälle untermauern die heutige Einschätzung der Staatsanwaltschaft regarding der strukturellen Bedrohung durch die Gruppe.

Sicherheit im Stadionumfeld gesichert

Neben den direkten Festnahmen im Stadioninneren sicherten zusätzliche Hunderte von Einsatzkräfte das gesamte Stadionumfeld ab, um Rückendeckungsversuche oder Ausschreitungen von außen zu verhindern. Der Einsatz von Spezialeinheiten war deutlich sichtbar, und die Behörden schlossen nicht aus, dass es weiter zu Unruhen kommen könnte. Die massive Präsenz zeigte, wie ernst die Lage für die Landespolizei Sachsen ist, die diese Aktion als notwendigen Schritt zur Bekämpfung organisierter Gewalt im Fußballumfeld wertet.