Dynamo Dresden erkämpft 2:2 beim 1.FC Kaiserslautern. Trainer Thomas Stamm und Spieler betonen die starke Leistung, bedauern aber den verpassten Auswärtssieg und den späten Ausgleich.

Dynamo Dresden hat in der 2. Liga ein wichtiges Unentschieden im Abstiegskampf erzielt. Beim 1.FC Kaiserslautern endete das Spiel mit einem 2:2, was die Punkteausbeute auf fünfzehn erhöht. Trainer Thomas Stamm bewertete die Darbietung seiner Mannschaft als überzeugend, obwohl die Enttäuschung über den verpassten ersten Auswärtssieg der Saison überwog.

Überraschende Aufstellung und schnelles Comeback

Die Ausgangslage war vor Spielbeginn noch unsicher, da Tobias Raschl nach einer Hüftverletzung wochenlang pausieren sollte. Der Verein gab jedoch bekannt, dass er schmerzfrei ist und für das Spiel gegen seinen Ex-Klub auflief. Der FCK ging nach sechs Minuten durch Torjäger Sauer in Führung, der den ersten Schuss verwertete. Dresden reagierte blitzartig und drehte das Spiel innerhalb von 106 Sekunden. Ben Bobzien erzielte nach vierzehn Minuten den Ausgleich, ehe Patrice Covic nach sechzehn Minuten die Führung übernahm.

Also read Dynamo Dresden vor schwerer Aufgabe auf dem Betzenberg

Dominanz der Sachsen und verpasste Chancen

Dynamo Dresden kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken und hielt den FCK weit von den eigenen Toren fern. Vincent Vermeij bereitete beide Treffer seiner Mannschaft vor, ließ aber selbst eine große Chance liegen. Der Keeper Lennart Grill stand in der Abwehrmitte und parierte Angriffe zuverlässig. Trotz der dominanten Leistung ließen die Dresdner mehrere Konterchancen liegen, um den Vorsprung auf drei Tore zu erhöhen und den Sack zuzumachen.

Advertisement

Später Ausgleich durch Abwehrfehler

Die verpassten Chancen rächten sich schließlich in der Schlussphase des Spiels. In der vierundachtzigsten Minute erzielte Jolys den Ausgleichstreffer für die Hausherren. Der Treffer kam quasi aus dem Nichts und wurde durch Abwehrpatzer von Boeder und Straudi begünstigt. Für Dynamo Dresden bedeutete dies den Punktverlust, nachdem man zuvor fünfundfünfzehn Punkte aus eigenen Führungspositionen hatte hergeben müssen. Dieser Umstand ärgerte die Spieler, da der Verlust diesmal als völlig unnötig wahrgenommen wurde.

Reaktion der Spieler und Trainer

Torschütze Ben Bobzien räumte ein, dass man viel investiert hatte, um die Führung zu halten, dies aber nicht gelungen sei. Dennoch sei man mit der insgesamt erbrachten Leistung zufrieden. Auch Keeper Lennart Grill äußerte nach seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sein Bedauern über das späte Gegentor. Er hätte sich die drei Punkte gewünscht, gab aber zu, dass ein Punktgewinn in Lautern vor dem Spiel bereits als Erfolg gewertet worden wäre. Die SGD klettert durch das Ergebnis in der Tabelle weiter nach oben, bleibt aber im Spannungsfeld.