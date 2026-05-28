Dynamo Dresden hat ein Überangebot an Top-Leuten im Tor. Der Trainer Thomas Stamm muss genau handeln, weil der Verein ein Überangebot an Top-Leuten hat. Aktuell stehen drei Top-Hüter unter Vertrag: Tim Schreiber, Lennart Grill und Elias Bethke. Dazu kommt Daniel Mesenhöler, dessen Arbeitspapier zum Saisonende ausgelaufen ist. Der Trainer plant, Mesenhöler als Nummer drei zu haben, aber auch er hat den Anspruch, die Nummer eins zu sein.

Dynamo Dresden : Torwart - Überangebot - Wer steht im Tor in der kommenden Saison? Der Trainer Thomas Stamm muss genau handeln, weil der Verein ein Überangebot an Top-Leuten hat.

Aktuell stehen drei Top-Hüter unter Vertrag: Tim Schreiber, Lennart Grill und Elias Bethke. Dazu kommt Daniel Mesenhöler, dessen Arbeitspapier zum Saisonende ausgelaufen ist. Der Trainer plant, Mesenhöler als Nummer drei zu haben, aber auch er hat den Anspruch, die Nummer eins zu sein. Trotzdem: Sollte Mesenhöler bleiben, muss einer der drei anderen Torhüter wohl oder übel gehen.

Stamm dazu: 'Ich gehe davon aus, dass wir Ende August nicht mit vier Hütern dastehen.

' Fakt ist: Die besten Karten dürfte Schreiber haben. Er hat in der Rückrunde als Nummer eins eine regelrechte Leistungsexplosion hingelegt, war ein entscheidender Faktor für die deutlich verbesserte Defensivleistung des Teams.

'Ich denke, dass ich eine sehr gute Entwicklung genommen habe und in der Rückrunde zeigen konnte, was ich drauf habe', schätzt der gebürtige Freitaler selbst ein. Elias Bethke rollt umweltschonend mit dem E-Roller zum Training - im Dynamo-Tor stand er bisher nicht. Die Kritik an ihm nach der Hinrunde war dabei zusätzlicher Ansporn. Und er bekennt sich klar zu Dynamo: 'Das ist mein Herzensverein, ich fühle mich hier wohl.

' Von Vereinsseite fehlt die klare Bekenntnis pro Schreiber allerdings. Zumindest lässt sich das so deuten, weil es bisher offenbar keinen Gesprächsbedarf bezüglich einer Verlängerung seines im kommenden Jahr auslaufenden Vertrages gibt.

Andererseits dürfte Schreiber nach den zuletzt gezeigten Leistungen durchaus interessant für andere Vereine geworden sein. Zur aktuellen Situation sagt der Keeper: 'Was jetzt in der Sommerpause passiert, wird man sehen. Dass da noch was gemacht wird, steht ja auch fest, denke ich.

' Lennart Grill, Tim Schreiber, Daniel Mesenhöler (v.l. ): Das Torwart-Thema bei Dynamo bleibt spannend. Nochmal Stamm: 'Am Ende müssen wir eine gute Lösung für uns und für die Torhüter finden. Es kann ja auch sein, dass einer sagt, ich habe ein Angebot und will was anderes machen.

' Für Elias Bethke dürfte das allerdings wohl kaum in Frage kommen. Der gebürtige Brandenburger war erst in der Winterpause von gewechselt, wurde aber von mehreren Verletzungen ausgebremst, zuletzt von einer hartnäckigen Bauchmuskelzerrung. Endlich vollständig genesen, dürfte er mit Sicherheit den Kampf um die Nummer eins aufnehmen wollen. Problem bei ihm wie auch Bethke: Ob sie dann voll auskuriert und belastbar sind, steht in den Sternen. Das gibt auch Stamm zu: 'Wir wissen nicht, wann sie zurückkommen.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dynamo Dresden Torwart Überangebot Thomas Stamm Tim Schreiber Lennart Grill Elias Bethke Daniel Mesenhöler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Berlins Digitalchef Matthias Hundt: Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen FirmeninsolvenzGegen den neuen Berliner Chief Digital Officer Matthias Hundt ermittelt die Staatsanwaltschaft Dresden. Hintergrund ist die Insolvenz einer von ihm geführten IT-Firma.

Read more »

Dynamo Dresden enthüllt Sommerfahrplan: Testspiele gegen Energie Cottbus, Union Berlin und internationale GegnerDynamo Dresden startet am 25. Juni mit der Vorbereitung und präsentiert ein abwechslungsreiches Testspielprogramm, das von heimischen Begegnungen mit Budissa Bautzen bis hin zu einem Freundschaftsspiel gegen Union Berlin und ein internationales Duell gegen den Grazer AK reicht.

Read more »

Kretschmer preist die Stimmung im Dynamo-StadionDresden (sn) - Ministerpräsident Michael Kretschmer lobt die Stimmung im Stadion von Dynamo Dresden und warnt vor Vorurteilen über den

Read more »

Dynamo Dresden baut am neuen Kader auf: Robert Wagner soll gekauft werdenDynamo Dresden baut für die nächste Saison am neuen Kader auf. Die zentrale Achse der bisherigen Mannschaft steht aktuell noch nicht unter Vertrag. Die Sachsen haben dem SC Freiburg angeboten, Robert Wagner zu kaufen. Der Mittelfeldspieler wurde von den Breisgauern nach Dresden gegeben, um die SGD bei ihrem Klassenerhalt zu unterstützen.

Read more »