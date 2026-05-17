Dynamo Dresden trägt sensationelle Klassenerhalt und droht Bundesliga-Rückkehr

Dynamo Dresden hat die Klasse der 3. Liga bereits sicher gemacht und trägt den sensationellen Klassenerhalt mit ins neue Jahr. Trotz des abgebrochenen Saisonends gelang es der Mannschaft, den letzten Schritt zum Klassenerhalt zu schaffen, indem man Holstein Kiel in der Heimpartie mit 2:1 besiegte.

Es ist vollbracht! Dynamo Dresden spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga . Der letzte Schritt zum Klassenerhalt ging dem Aufstiegsteam mit einem 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel ohne Schützenhilfe - dafür aber mit viel Herz und Leidenschaft.

Vom Anstoß weg ließ Dynamo keinen Zweifel daran, dass die letzten drei Punkte der Saison in Dresden bleiben, Vincent Vermeij belohnte den Aufwand seines Teams mit seinen Saisontoren zehn und elf. Erst traf die Holland-Latte nach Ecke mit dem Knie (15. ), dann nach Amoako-Eingabe per Flugkopfball (37. ).

"Ich bin froh, dass ich das persönlich geschafft habe. Obwohl es mir am Ende eigentlich wieder egal war, wer die Tore geschossen hat". Fürs ein echtes Highlight sorgte auch Keeper Tim Schreiber, der kurz vorm Pausenpfiff einen Foulstrafstoß von Bernhardsson mit grandiosem Reflex an die Latte lenkte.

"Ein sehr gutes Gefühl, auch für die Sommerpause". Dynamo Dresden in der Abschluss-Tabelle sogar noch auf Rang elf - und das als abgeschlagenes Hinrunden-Schlusslicht. Ein Wunder, das nur durch Top-Wintertransfers und eine in der Tat überragende Rückrunde möglich war





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