Zweitligist Dynamo Dresden verliert Mittelfeldspieler Dominik Kother. Der 26-jährige Spieler wechselt zum Drittligisten MSV Duisburg.

Zweitligist Dynamo Dresden treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Jetzt steht der nächste Abgang fest: Dominik Kother , der zuletzt an den MSV Duisburg ausgeliehen war, kehrt nicht zu den Sachsen zurück.

Der Mittelfeldmann wechselt nach BILD-Informationen fest zum Drittligisten. Kother entwickelte sich beim MSV im Laufe der Rückrunde zum echten Leistungsträger. Der Offensiv-Allrounder, zumeist über die linke Außenbahn kommend, hatte großen Anteil daran, dass der Aufsteiger bis zum Schluss an der Aufstiegs-Sensation schnupperte. In 14 Spielen schoss er drei Tore, legte zwei weitere auf.

In Dresden gehörte der gebürtige Baden-Württemberger, der im Januar 2025 von Zweitligist Jahn Regensburg kam, zunächst ebenfalls zu den Stützen. Mit sechs Toren und drei Vorlagen hatte er großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg. Auch eine Liga höher kam Kother zwar regelmäßig zum Einsatz, zunehmend allerdings nur noch von der Bank. - was sich als echter Volltreffer erwies.

Durch den endgültigen Wechsel zum Traditionsklub an der Wedau erhält Dresden eine Ablöse, die nach BILD-Informationen im tiefen sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Üblicherweise gibt´s bei einem Aufstieg noch einen finanziellen Nachschlag. Kother wurde im Nachwuchs beim Karlsruher SC ausgebildet, schnupperte beim Zweitligisten auch erste Profi-Luft. Nach einer Leihe zu Drittligist Waldhof Mannheim wechselte der Profi zur Saison 2023/24 nach Regensburg.

Mit dem Jahn stieg er am Ende in die 2. Liga auf - auch dank seiner zwei Treffer in den Relegationsspielen gegen Wiesbaden. Jetzt nimmt er mit Duisburg einen neuen Anlauf Richtung Zweitliga-Aufstieg. Wie es geht, weiß er ja ganz genau





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