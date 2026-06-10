Dynamo Dresden verpflichtet Linksverteidiger Brooklyn Ezeh aus Hannover 96

Dynamo Dresden besiegelt die Verpflichtung des 24‑jährigen Linksverteidigers Brooklyn Ezeh vom Rekordrivalen Hannover 96. Der technisch versierte und körperlich robuste Spieler soll die linke Außenbahn verstärken und nach einem schwierigen Jahr in Hannover zu alter Stärke zurückfinden.

Der 2. -Bundesliga‑Verein Dynamo Dresden hat offiziell den Transfer von Brooklyn Ezeh (24) aus der Liga zu seinem Kader für die kommende Saison abgeschlossen. Der Linksverteidiger wechselt vom Konkurrenten Hannover 96 nach Dresden und soll dort das defensive Angebot auf der linken Außenbahn stärken.

Laut Sportchef Sören Gonther handelt es sich bei Ezeh um einen technisch sehr gut ausgebildeten Spieler mit einer beeindruckenden Physis, der dem Team auf der Position des Linksverteidigers zwei gefährliche Linksfüße zur Verfügung stellt. Gonther betonte, dass nach einem für den Spieler nicht einfachen Jahr in Hannover die Möglichkeit besteht, bei Dynamo zu seiner alten Form zurückzufinden und erneut Vollgas zu geben. Ezehs sportliche Laufbahn begann in den Nachwuchsabteilungen des Hamburger SV, bevor er 2019 zum FC Schalke 04 wechselte.

Dort bestritt er 42 Einsätze für die zweite Mannschaft und entwickelte sich zu einem vielversprechenden Talent. In der Saison 2022/23 absolvierte er eine kraftvolle Drittliga‑Station beim SV Wehen Wiesbaden, bevor Hannover 96 ihn für eine Ablösesumme von 800 000 Euro verpflichtete. In Hannover hatte er jedoch nur begrenzte Einsatzmöglichkeiten: Trainer Christian Titz setzte ihn im Sommer 2025 vom Profikader ab, sodass Ezeh ausschließlich für die U‑23‑Mannschaft trainieren und in der Regionalliga nur fünf Spiele absolvieren durfte.

Insgesamt kann Ezeh auf 23 Einsätze in der 2. Liga (zwei Vorlagen) sowie 49 Partien in der 3. Liga zurückblicken, in denen er vier Tore erzielte und elf Vorlagen gab. Die sportlichen Eigenschaften des 24‑jährigen Linksverteidigers sind unbestritten: Er gilt als äußerst robust, schnell und offensiv stark, was ihn zu einem vielseitigen Baustein im Spielsystem von Dynamo Dresden macht.

Ezeh äußerte große Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Verein: Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien wertschätzend gewesen und hätten ihm sofort ein gutes Gefühl vermittelt. Gemeinsam wolle man an die erfolgreiche Rückrunde von Dynamo anknüpfen. In Dresden wird er sich mit Alexander Rossipal um die Linksverteidigerposition messen und im Wettbewerb um den Platz kämpfen müssen. Sportdirektor Sören Gonther räumt ein, dass die Verpflichtung mit einem gewissen Risiko verbunden sei, hofft jedoch, dass Ezeh in der 2.

Bundesliga beweisen wird, dass die Entscheidung richtig war. Die Dynamo-Fans dürfen also gespannt sein, wie sich der neue Linksverteidiger in der kommenden Saison präsentiert und welchen Beitrag er zum Aufstiegskampf leisten kann





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Dynamo Dresden Brooklyn Ezeh Transfers 2. Bundesliga Linksverteidiger

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