Dynamo Dresden verpflichtet Simon Straudi von Energie Cottbus

Dynamo Dresden hat sich mit Simon Straudi (27) von Energie Cottbus eine überraschende Lösung für die rechte Abwehrseite gesichert. Straudi wird Anfang nächster Woche einen Medizincheck absolvieren und anschließend einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Nein, mit diesem Wechsel war nicht zu rechnen. Dynamo Dresden angelt sich mit Simon Straudi (27) von Energie Cottbus eine überraschende Lösung für die rechte Abwehrseite.

Wie BILD erfuhr, wird der Südtiroler Anfang nächster Woche den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2028 unterzeichnen. Aber wie kam es zum vierten Sommer-Transfer? Denn Straudi hat bislang kein einziges Zweitliga-Spiel in Deutschland gemacht. Cottbus holte ihn erst am 15.

September letzten Jahres aus der kurzzeitigen Vereinslosigkeit, nachdem der Kicker von Austria Klagenfurt trotz 24 Erstliga-Partien in Österreich nicht gleich einen neuen Job gefunden hatte. Trotzdem hat der Italiener einen interessanten Werdegang hinter sich. Er wechselte in der U19 vom FC Südtirol zu Werder Bremen. Bei den Norddeutschen kam er wohl auf kein einziges Spiel bei den Profis, gehörte aber mehrmals zum Kader.

Und Straudi entwickelte sich dort hervorragend. Für manche in der Branche ist der Rechtsverteidiger völlig unterschätzt. Sein Marktwert liegt bei 350.000 Euro. Dresden krallt ihn sich ablösefrei, weil sein Ein-Jahres-Vertrag in Cottbus ausgelaufen war.

Doch was ist der Plan mit Straudi? Nach BILD-Informationen arbeitet SGD-Sportdirektor Sören Gonther (39) weiter an einer festen Verpflichtung des mehrfach geliehenen Jonas Sterner (24), der noch in Hannover unter Vertrag steht. Dynamo ist überzeugt, den Leistungsträger halten zu können und suchte deshalb einen Backup für Sterner, der bereit ist, diese Rolle auch zu akzeptieren. Straudi soll vom Typ genau das mitbringen.

Eigentlich hätten viele Insider damit gerechnet, dass Gonther einen jungen Rechtsverteidiger holt, der auf Dauer im Windschatten von Sterner lernt und irgendwann einen höheren Marktwert generiert. Doch es kam anders. Auch weil Straudi noch eine weitere besondere Eigenschaft mitbringt. Der Abwehrmann kann nämlich nicht nur hinten rechts, sondern auch links abräumen.

Zusätzlich ist es seine besondere Stärke, die Defensivseite komplett dichtzuhalten, während er bei-Aufstieg der Lausitzer erkämpfte sich Straudi jedenfalls einen Stammplatz, stand in den letzten 14 Spielen 13mal in der Startelf. Insofern hat Straudi ein interessantes Gesamtpaket zu bieten. In der Saison 2021/22 stieg er mit Werder Bremen übrigens bereits in die Bundesliga auf, auch wenn er keine Minute auf dem Feld stand.

Dagegen hätte man sich von Gonther wohl einen jüngeren Rechtsverteidiger mit Potenzial gewünscht, der sich in Sterner-Rolle entwickeln kann





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