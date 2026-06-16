Dynamo Dresden vor Top-Transfer: Vladimir Lucic von Roter Stern Belgrad im Gespräch

Dynamo Dresden plant die Verstärkung mit dem serbischen Flügelflitzer Vladimir Lucic. Die Details zum möglichen Leihgeschäft mit Kaufoption und die bewegte Geschichte der Begegnung beider Vereine.

Dynamo Dresden forciert die Verstärkungen für die kommende Zweitliga-Saison und steht kurz vor einem bedeutenden Transfer. Wie das serbische Portal Mozzartsport berichtet, soll Linksaußen Vladimir Lucic von Roter Stern Belgrad kommen.

Der 23-jährige Flügelflitzer, 1,85 Meter groß, könnte zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden. Dynamo Dresden würde dafür eine Leihgebühr von 300.000 Euro zahlen und eine Kaufoption über 2,5 Millionen Euro vereinbaren. Lucic ist seit 2019 bei Roter Stern Belgrad, zunächst im Nachwuchs, dann im Profiteam. In der vergangenen Saison absolvierte er 22 Meisterschaftsspiele, erzielte zwei Tore und bereitete vier Tore vor.

Seine Entwicklung wurde jedoch durch eine längere Mandelentzündung beeinträchtigt. Insgesamt bestritt er 64 Partien für den serbischen Rekordmeister und war an zwei Meistertiteln beteiligt. Sein bisher letztes Europacup-Spiel für Belgrad war gegen den späteren europäischen Champion unter der Leitung von Superstar Robert Prosinecki. Dieses Spiel, das 98.

Europacup-Spiel in der Vereinsgeschichte von Roter Stern, wurde abgebrochen, nachdem es im Rückspiel im Rudolf-Harbig-Stadion beim Stand von 1:2 zu schweren Ausschreitungen kam. Interessant ist, dass beide Teams ein Jahr zuvor im Sommer-Trainingslager in Windischgarsten, Österreich, wieder aufeinandertrafen und sogar im selben Hotel übernachteten. Dennoch kam es zu keinem offiziellen Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Roter Stern Belgrad





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