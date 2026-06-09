Dynamo Dresden vor Transfer von Stürmertalent Kaan Inanoglu

Der Zweitligist Dynamo Dresden könnte den jungen Angreifer Kaan Inanoglu von Eintracht Frankfurt verpflichten. Das 20-jährige Talent überzeugte zuletzt mit zahlreichen Toren in der Regionalliga und hat noch Entwicklungspotenzial.

Dynamo Dresden steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung eines jungen Stürmer s. Nach Informationen der BILD-Zeitung ist der Zweitligist an Kaan Inanoglu , einem 20-jährigen Angreifer von Eintracht Frankfurt , interessiert.

Der 1,87 Meter große Stürmer absolvierte in der laufenden Saison bis zum Winter 13 Einsätze in der Hessenliga für die Reserve der SGE und erzielte dabei sieben Tore und bereitete zwei weitere vor. Seit Februar ist er an den Regionalligisten FC Homburg ausgeliehen, wo er in der Regionalliga Südwest mit neun Treffern und vier Vorlagen erneut auf sich aufmerksam machte. Diese konstant guten Leistungen in zwei unterklassigen Ligen scheinen nun zu höheren Aufgaben zu führen, möglicherweise nach Dresden





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