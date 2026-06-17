Dynamo Dresden: Wie eine neue sportliche Achse für Stabilität sorgt

Dynamo Dresden präsentiert sich nach Jahren innerer Unruhe erstmals wieder gefestigt. Der neue Sportdirektor Sören Gonther und seine Vertrauten in Aufsichtsrat und Geschäftsführung bilden eine Achse, die auf gemeinsamer Erfahrung und direktem Austausch basiert. Diese strukturelle Stabilität soll nachhaltigen sportlichen Erfolg ermöglichen und neue Grabenkämpfe vermeiden.

Vor einem Jahr, direkt nach dem Aufstieg, gab es bei Dynamo Dresden bereits wieder erhebliche interne Spannungen und Reibungsverluste. Umso bemerkenswerter ist die aktuelle Stabilität, mit der sich der ostdeutsche Traditionsklub in diesem Sommer präsentiert.

Erstmals seit dem Ausscheiden von Sport-Geschäftsführer Ralf Minge im Jahr 2020 scheint der Verein auf dem Weg zu sein, dauerhaft Ruhe zu finden. Der Schlüssel zu dieser Wende liegt vor allem in einer neu formierten sportlichen Führungsachse. Der neue Sportdirektor Sören Gonther, 39 Jahre alt, kann im Gegensatz zu seinen Vorgängern Michael Born (58) und Jan Seifert (57) auf zwei Aufsichtsräte mit fundierter Sportkompetenz zählen, mit denen er aus früheren gemeinsamen Tätigkeiten vertraut ist.

Born hatte Gonther 2007 als Spieler nach Paderborn geholt; während seiner aktiven Zeit bei Dynamo war Born Finanz-Geschäftsführer und Seifert Nachwuchsleiter. Diese persönlichen Verbindungen schaffen eine entscheidende Vertrauensbasis, auf der Gonther zusammen mit Geschäftsführer Stephan Zimmermann und Trainer Thomas Stamm den Verein nachhaltig sportlich weiterentwickeln kann. Zimmermann hat die früheren Grabenkämpfe in der Vereinsführung hautnah miterlebt. Der Schweizer Cheftrainer äußerte sich kürzlich sehr treffend über den Beginn der Wintervorbereitung, kurz nachdem Gonther seine Arbeit aufgenommen hatte.

Stamm sagte: "In dieser Phase merkte man erstmals, seit ich hier bin, dass alles in eine gemeinsame Richtung ging und nicht ein Paddel woanders hinrudert. Ich beziehe das Aufstiegsjahr mit ein.

" Aktuell stimmen die wichtigen Positionen - Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann, Sportchef Sören Gonther und Trainer Thomas Stamm - in ihren Ansichten überein. Die direkte Kommunikation, kurze Entscheidungswege und der Verzicht auf persönliche Eitelkeiten zeichnen diese Zusammenarbeit aus. Wie Born hatte sich auch Jan Seifert vehement für die Verpflichtung Gonters ausgesprochen. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg ist sehr stolz auf diese Personalie und nach dem erfolgreichen Klassenerhalt auch erleichtert.

Interessant ist der Weg der beiden sportfachlichen Experten in den Aufsichtsrat: Born wurde auf Vorschlag von Präsident Ronny Rehn bei der Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit gewählt. Seifert wurde über den Jugendrat kooptiert. Damit trugen verschiedene Vereinsorgane dazu bei, dass diese stabilere Führungsachse entstehen konnte. Auch in der Geschäftsstelle scheint der Zweilager-Konflikt aus dem letzten Sommer beigelegt zu sein.

Für ehemalige Spieler wie Stefan Kutschke (37) und Niklas Kreuzer (33) muss eine sinnvolle Anschlussverwendung im Verein gefunden werden, um vereinsinterne Fachkräfte schrittweise zu binden, ohne sie früh mit zu großer Verantwortung zu überfordern. Über den neu gegründeten Wirtschaftsrat soll zudem zusätzliches Know-how aus der regionalen Wirtschaft für den Klub erschlossen werden. Entscheidend bleibt jedoch, dass - anders als in der Vergangenheit - keine neuen Nebenschauplätze eröffnet werden, die nur Kraft kosten, den Fokus stören und den Erfolg gefährden.

Die Verantwortlichen haben diese Erfahrung oft genug gemacht, besonders deutlich im letzten Jahr. Im Winter sah das Führungsteam schlecht aus, im Sommer gut. Nur wenn man dem Kollegen Erfolg gönnt und gemeinsam agiert, kann die Sportgemeinschaft eines Tages wieder höhere Ziele anvisieren. Andernfalls droht erneut der schnelle Absturz





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