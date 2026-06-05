Dynamo Dresden will Konstanz und Punkte

Trainer Thomas Stamm hat einen besonderen Plan für das zweite Zweitliga-Jahr von Dynamo Dresden. Der Schweizer will, dass das Team pro Halbserie mindestens 20 Punkte holt. Damit würde Dynamo Konstanz reinbekommen und nicht permanent um den Klassenerhalt zittern müssen.

Nach der Saison ist vor der Saison - das gilt auch für Dynamo Dresden ! Deshalb hat Trainer Thomas Stamm (43) bereits einen besonderen Plan, was der Ostklub im zweiten Zweitliga -Jahr erreichen sollte.

Der Schweizer sagt: Der nächste Schritt muss für mich sein, dass du es schaffst, pro Halbserie 20 Punkte zu holen. Wenn es ein paar mehr sind, ist es gut. In der Hinrunde vielleicht 25, in der Rückrunde zum Beispiel so 22. Dann sind es mindestens 40 Punkte, die im Normalfall eine ruhige Zweitliga-Saison garantieren.

Was Stamm damit natürlich meint: Ausreißer wie das schwache erste Halbjahr mit nur 13 Zählern müssen vermieden werden. Damit würde Dynamo in seinen Augen Konstanz reinbekommen und vor allem nicht permanent um den Klassenerhalt zittern müssen. Die Idee ist, vom ersten Spieltag an konkurrenzfähig zu sein, stellt der SGD-Coach klar. Denn in der Vergangenheit stolperte zu oft in den Saisonstart.

Beim vergangenen Zweitliga-Auftakt lag man in Fürth (2:3) nach neun Minuten mit 0:2 hinten. Darum läuft die Kaderplanung von Sören Gonther (39) im Hintergrund mit Akribie. Dass noch nicht viel vermeldet wurde, liegt daran, dass der Dresdner Sportdirektor erstmal darum bemüht ist, die Leihspieler wie (22, SC Freiburg), Thomas Keller (26, Heidenheim) und Ben Bobzien (23, Mainz 05) zu halten. Dadurch sollen die Positionen dieser Schlüsselspieler nicht voreilig mit anderen Profis dichtgemacht werden.

Es braucht also Geduld. Fakt ist: Bisher ist das Team mit erst sechs Kickern, die als Stammkräfte geplant sein dürften, noch sehr dünn besetzt. Stamm: Manches haben wir ja schon letztes Jahr probiert und jetzt vielleicht auch mal eher den Hut auf. Denn wir sind auch sicher, dass wir mit der Rückrunde Überzeugung schaffen konnten, dass man sich hier in Dresden gut entwickeln und etwas erreichen kann





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