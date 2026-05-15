Dynamo Dresden: Zehn Spieler verlassen, sieben Leihspieler kehren zurück - und ein Geheimnis um Jakob Lemmer

Dynamo Dresden hat vor dem letzten Spieltag der Saison bekannt gegeben, dass zehn Spieler den Verein verlassen werden. Gleichzeitig kehren sieben Leihspieler zurück, die vor der Saison oder in der Winterpause geholt wurden. Ein Profi verrät ein Geheimnis, und der Sportchef spricht von einem Anteil jeder einzelnen Person am Erfolg des Vereins. Auch die Leihspieler werden in Betracht gezogen, um für die kommende Saison zurückzuholen. Ein leichtes Unterfangen wird es aber nicht, da die gezeigten Leistungen auch die Konkurrenz provozieren.

Ein Saisonende ist auch immer ein Abschied: Vorm Zweitliga-Finale am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Holstein Kiel steht jetzt fest, dass zehn Spieler Dynamo Dresden verlassen.

Möglich allerdings, dass der eine oder andere trotzdem zurückkehrt... Dazu kommen sieben Leihspieler, die vor der Saison bzw. in der Winterpause geholt wurden. Sie kehren zunächst alle zu ihren Stammvereinen zurück: Jonas Sterner (Hannover), Thomas Keller (Heidenheim), Robert Wagner (Freiburg), Jason Ceka (Elversberg) Ben Bobzien (Mainz), Julian Pauli (Köln) und Konrad Faber (St. Gallen). Ein Profi von Dynamo Dresden verrät vorm Zitter-Finale gegen Kiel ein Geheimnis.

Sportchef Sören Gonther: „Jeder Einzelne hat einen entscheidenden Anteil am Erfolg des Vereins in den zurückliegenden Monaten und Jahren. Egal ob auf oder neben dem Platz, die Spieler haben jederzeit die Mannschaft in den Mittelpunkt gestellt und sich gegenseitig zu Höchstleistungen getrieben.

“nichts unversucht lassen wird, einige der Leihspieler auch für die kommende Saison zurückzuholen - allen voran Wagner, Keller oder Bobzien. Gonther vielsagend: „Abschied nehmen fällt immer schwer, aber die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass man sich im Fußball und im Leben immer zweimal sehen kann. Klar sind wir daran interessiert, den Großteil einer funktionierenden Mannschaft zu halten.

“ Ein leichtes Unterfangen wird das freilich nicht, zumal bei den gezeigten Leistungen auch die – oft finanzstärkere – Konkurrenz Blut geleckt hat. Interessant sind auch die Namen, die auf der offiziellen Verabschiedungsliste fehlen. So wie Jakob Lemmer. Dynamo hat dem Flügelflitzer, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, vor Wochen ein neues Angebot unterbreitet, das er allerdings bisher noch nicht angenommen hat.

Oder jetzt doch? Gonther vermeldet keinen Vollzug, sagt dazu nur: „Spieler, bei denen die Entscheidung noch offen und mit denen wir in Gesprächen sind, verabschieden wir nicht.

“ Das trifft demnach auch auf Linksverteidiger Sascha Risch und Ersatztorwart Daniel Mesenhöler zu. Sollte Letzterer als dritter Torwart bleiben, kann das wohl nur bedeuten, dass von den anderen drei Keepern einer geht.

Obwohl sie allesamt noch einen gültigen Vertrag besitzen: Tim Schreiber war in der Rückrunde gesetzt, überzeugte durch starke Leistungen, Lennard Grill ist nach einer schweren Knieverletzung vom Herbst im Aufbautraining, auch Elias Bethke hatte nach seinem Transfer in der Winterpause aus Cottbus immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. So viel steht jetzt schon fest: Die Sommerpause wird wieder spannend..





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