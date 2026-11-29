Nach der Razzia gegen Ultras Dynamo und der Durchsuchung des Fanprojekts wächst im sächsischen Landtag die Kritik am Polizeieinsatz.

1000 Polizisten, vier Haftbefehle, ein durchsuchtes Fanprojekt: Von AfD bis Linke wächst die Kritik. Ein Fan von Dynamo Dresden schildert, was er beobachtet hat. Nach dem Spiel von Dynamo Dresden gegen St. Pauli kam es zu einem Polizeieinsatz, an dem auch bayerische Beamte beteiligt waren.

Für Hunderte Anhänger der SG Dynamo Dresden endete der Zweitliga-Samstag nicht auf dem Heimweg, sondern im Polizeikessel. Nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 28. November riegelte die Polizei den K-Block des Rudolf-Harbig-Stadions komplett ab. Gleichzeitig durchsuchten Beamte Wohnungen in Sachsen und die Räume des Fanprojekts Dresden.

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Laut Bild-Zeitung waren 1000 Polizisten rund sechs Stunden lang bis in die Nacht im Einsatz. Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen die Gruppierung „Ultras Dynamo“. Der Verdacht lautet auf Bildung einer kriminellen Vereinigung beziehungsweise Mitgliedschaft darin. Jetzt hat der Einsatz ein Nachspiel im Landtag.