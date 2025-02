Dynamos Enttäuschung nach Pleite: Parallelen zur letzten Saison befürchtet

Nach der 1:2 Niederlage gegen Stuttgart II herrscht große Ernüchterung beim Drittligisten Dynamo Dresden. Viele Fans sehen Parallelen zur vergangenen Saison, als die Mannschaft unter Trainer Markus Anfang abstürzte. Sportchef Thomas Brendel mahnt zur Konsequenz und erwartet eine Reaktion im Heimspiel gegen 1860 München.

Nach der 1:2- Niederlage gegen Stuttgart II herrscht im Dynamoland große Enttäuschung. Der Drittligist hat damit den Start in die Rückrunde verpatzt. Viele Fans sehen nach den ersten vier Spielen des Jahres erschreckende Parallelen zur vergangenen Saison. Damals stürzte die Mannschaft unter Ex- Trainer Markus Anfang in der zweiten Saisonhälfte komplett ab und konnte im Aufstieg skampf ein Zehn-Punkte-Polster nicht ins Ziel retten.

Auch Sportchef Thomas Brendel (48) findet zur aktuellen Situation klare Worte: „Vier von zwölf Punkten entsprechen nicht unseren Ansprüchen. So ein Schnitt reicht nicht, um vorn dabei zu bleiben. Das muss uns bewusst sein.“. „Dort waren wir einfach zu weit weg von unserer Form, um etwas mitzunehmen. Wenn du 80 Minuten keine Torchance hast und nicht richtig nach vorne spielst, hast du es auch nicht verdient“, redet Brendel nicht drum herum. Der Sportchef redet den Trauer-Kick von Großaspach nicht schön, bewertet ihn aber auch nicht über: „Ich kenne das selbst aus meiner aktiven Zeit. Du hast manchmal Spiele, wo gar nichts geht. Wo du im Spiel schon merkst, du kommst nicht richtig nach vorne“, leitet der Ex-Stürmer (u.a. 1860 München, Offenbach, FSV Frankfurt) aus der Partie keinen generellen Trend ab.Trotzdem oder gerade deshalb erwartet Brendel vorm Heimspiel Sonntag (19.30 Uhr) gegen 1860 München eine Reaktion: „Die Mannschaft ist genauso wenig zufrieden, wie wir. Und gewillt, das wieder wettzumachen.“ „Da haben wir den Bock umgestoßen“, erinnert sich Brendel und hat dabei speziell das Heimspiel gegen Hannover II im Kopf, als mit einem Kraftakt in der Schlussphase aus einem 0:1 noch ein 2:1 wurde. „Danach ging es in die richtige Richtung.“ Dem Sportchef ist klar, dass der Druck jetzt nicht kleiner wird und vor allem auch mentale Stärke gefragt ist: „Wenn du beispielst und auf einem Aufstiegsplatz bleiben willst, musst du jede Woche Widerstände brechen. Es wird sich zeigen, ob wir das wieder können…“





