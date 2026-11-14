Dyson Black Friday Angebot: 300 Euro Rabatt auf Staubsauger und Roboter

Dyson senkt die Preise zum Black Friday um 300 Euro auf kabellose Sauger und Staubsaugerroboter. Mehr zu den technischen Details, dem Zubehör und den Sparoptionen.

Im Vorfeld des Black Friday macht der Hersteller Dyson ein deutlich sichtbares Angebot für Konsumenten, die bereits seit Längerem nach Hochleistungsreinigungsgeräten suchen. Die Marke senkt die Preise für ausgewählte Modelle im Wert von bis zu 300 Euro. Dieses signifikante Preisnachlass-Programm betrifft sowohl die kabellosen Handstaubsauger als auch die autonom arbeitenden Staubsaugerroboter und gilt für den Zeitraum um den 14.11.2026.

Technische Leistungsmerkmale der Geräte

Der Kern des Angebots liegt in der patentierten Zyklontechnologie, die eine konstant hohe Saugkraft garantiert, ohne dass Nutzer auf klassische Beutel angewiesen sind. Das kabellose Spitzenmodell verfügt über einen digitalen Motor, der eine Saugleistung von bis zu 240 Airwatt erreicht. Diese Stärke wird durch eine intelligente Sensorik unterstützt, die Verschmutzungen in Echtzeit erkennt und die Saugleistung automatisch anpasst. Der Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten und wird durch ein vollständig versiegeltes HEPA-System ergänzt, das auch feinste Partikel zurückhält.

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Parallel dazu wird auch der Dyson Staubsauger-Roboter in das Preisangebot einbezogen. Dieses Gerät misst aufgesaugte Staubpartikel bis zu 15.000-mal pro Sekunde. Durch diese schnelle Datenerfassung passt das Gerät im Auto-Modus seine Leistung präzise an die jeweilige Schmutzmenge an. Nutzer können das Reinigungsergebnis zudem in Echtzeit auf dem verbauten LCD-Display des Roboters verfolgen, was Transparenz bei der Reinigung bietet.

Umfangreiches Zubehör für diverse Oberflächen

Neben der reinen Saugleistung bietet das Paket ein außergewöhnlich vielseitiges Zubehörset, das speziell für schwer zugängliche und empfindliche Bereiche konzipiert wurde. Für Böden aller Art enthält das Set zwei spezialisierte Hauptdüsen. Eine dieser Düsen passt sich verschiedenen Untergründen an und verfügt über spezielle Lamellen, die Haare automatisch entwirren, sodass sich keine Stränge um die Bürstwalze wickeln. Dies erleichtert die Wartung erheblich und erhöht die Langlebigkeit der Bürste.

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Was das System wirklich herausragend macht, ist die Kombination mit dem zusätzlichen Spezialzubehör für die Detailreinigung im gesamten Haushalt und im Auto. Das Paket umfasst neben der kompakten Mini-Elektrobürste für Polster, Matratzen und Treppen auch eine kratzfreie Staubbürste für empfindliche Oberflächen. Zudem ist eine klassische Fugendüse enthalten, die sich ideal für Ritzen eignet.

Zusätzlich gibt es einen um 22 Grad drehbaren Aufsatz, der für Reinigungsaufgaben in extrem engen Zwischenräumen designed ist. Ein flexibler Verlängerungsschlauch schafft bis zu 61 Zentimeter zusätzliche Reichweite. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für die Reinigung von hohen Regalen oder verwinkelten Autositzen, wo herkömmliche Aufsätze oft an ihre Grenzen stoßen.

Konkrete Auswirkungen und Zeitplan

Für potenzielle Käufer bedeutet diese Preisaktion eine erhebliche Kostenersparnis bei Premium-Geräten, die auf dem Markt aufgrund ihrer Innovation und Beliebtheit bekannt sind. Das Angebot wird zeitlich genau am Samstag, den 14.11.2026, um 10:00 Uhr aktiv. Dieser exakte Zeitpunkt ist entscheidend, da solche Rabatte oft nur für einen begrenzten Zeitraum oder solange der Vorrat reicht, verfügbar sind.

Durch die Kombination aus enormer Saugkraft, smarten Sensoren und dem durchdachten Zubehörpaket richtet sich das Angebot sowohl an Besitzer großer Wohnflächen als auch an Nutzer, die Wert auf eine gründliche Reinigung in kleinen Ecken legen. Die Senkung der Preise um 300 Euro macht die Investitionen in diese Technologie für viele Haushalte jetzt attraktiver als zuvor.