Dyson präsentiert neuen Ventilator, der sich durch den Raum bewegen kann

Dyson hat einen neuen Ventilator auf den Markt gebracht, der sich durch den Raum bewegen kann. Der Ventilator ist mit einer integrierten Kamera ausgestattet, die Personen erkennt und den Luftstrom automatisch auf sie richtet.

Dyson präsentiert einen neuen Ventilator , der sich durch den Raum bewegen kann. Dies ermöglicht eine integrierte Kamera, die Personen erkennt und den Luftstrom automatisch auf sie richtet.

Der Hersteller setzt dabei auf ein KI-System, das Menschen wahrnimmt, sie aber nicht identifizieren kann. Die Verarbeitung der Bilddaten erfolgt lokal, und alle Daten werden direkt gelöscht. Der Ventilator soll die Luft gezielt dorthin leiten, wo sie benötigt wird. Wenn sich Nutzer durch den Raum bewegen, folgt ihnen der Luftstrom automatisch.

Wenn mehrere Personen anwesend sind, verteilt das Gerät die Luft gleichmäßig zwischen ihnen. Wenn niemand mehr im Raum ist, reduziert der Ventilator seine Leistung automatisch, um Strom zu sparen. Wie andere Purifier-Modelle von Dyson filtert auch dieses Gerät die Raumluft. Laut Hersteller entfernt die HEPA-H13-Filtration unter anderem Pollen, Schimmelsporen, Formaldehyd und Staub aus der Luft.

Zusätzlich überwacht ein Sensor dauerhaft die Luftqualität. Gesteuert wird der Ventilator bei Bedarf über eine Smartphone-App. Für das Schlafzimmer gibt es außerdem einen Nachtmodus, der die Betriebsgeräusche laut Dyson um 50 Prozent senken soll. Bislang ist der Find+Follow Purifier Cool nur im US-Online-Shop erhältlich. Dort kostet das Gerät 850 US-Dollar, umgerechnet rund 731 Euro





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dyson Ventilator KI-System HEPA-H13-Filtration Luftqualität Smartphone-App

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italien-Fan Susanne: 300 Euro weg, abgezockt durch einen Trick auf dem MarktSusanne erzählt von einem Fall, in dem sie auf einen Trick hereingefallen ist, von dem sie überzeugt war, ihn sofort zu durchschauen. Sie und eine gute Freundin waren auf dem Markt, als sie von einem jungen Mann angesprochen wurden, der eine angeblich neue Digitalkamera mit einem Preisschild über 2000 Euro zeigte und sie für 500 Euro anbot. Obwohl sie misstrauisch war, ließ sie das Gerät nicht los, weil sie es schon lange wollte.

Read more »

Nur Raum nimmt sich Zeit für Fans, da kommt plötzlich SanéDie deutsche Nationalmannschaft trifft sich in Herzogenaurach. WM-Auftakt! Bei der Ankunft warten einige Fans, auf ihre Kosten kommen sie aber nicht. Nur zwei Spieler nehmen sich Zeit für Fotos und Autogramme, berichtet Reporter Dominik Rosing.

Read more »

LOL – Last One Laughing: 10 Comedians, ein Raum und eine einfache Regel – Wer lacht, verliertThe 7th season of the popular comedy show "LOL – Last One Laughing" features 10 comedians who compete against each other in a closed room, with the goal of making their opponents laugh. The show follows the same format as previous seasons, with the exception of the host, who will be participating in the challenge for the first time. The winner will receive a prize of 50,000 Euros, which will be donated to a charitable organization. The show will be moderated, commented on, and strictly enforced by the host, who will use his tricks to create additional comedic moments. The show will be broadcast in 2026, with only 9 participants officially confirmed.

Read more »

Balkonschule in Berlin: Gärtnern auf engstem RaumBerlin/Bremen (bb) - „Hier sind noch ein paar Quadratzentimeter frei“, freut sich Elke Schmude und setzt Kapuzinerkresse in ein Vertikalbeet. Auf sieben

Read more »