Dyson R2 Nurovi Wisch- und Saugroboter Testbericht. Das Gerät reinigt Ecken perfekt, scheitert aber bei der Staubbehälter-Entleerung und Haarentfernung. Alle Details zum Test.

Der Dyson R2 Nurovi Wash + Dry präsentiert sich als deutlich kompaktere Alternative zu früheren Modellen und punktet mit einer innovativen Wischtechnologie. Bei nassen Reinigungen erzielt das Gerät hochwertige Ergebnisse und erreicht mit seinen dreieckigen Pads auch schwer zugängliche Ecken. Doch trotz dieser Stärken hat der Neuling aus dem Hause Dyson entscheidende Schwächen, insbesondere bei der Wartung und der automatischen Entleerung, die den Alltagskomfort erheblich einschränken.

Design und Aufbau des Roboters

Der Dyson R2 Nurovi Wash + Dry ist mit einem Durchmesser von rund 35 Zentimetern und einer Höhe von 9,6 Zentimetern deutlich zierlicher als sein Vorgänger. Mit einem Gewicht von 3,6 Kilogramm spart das Modell etwa 3 Kilogramm im Vergleich zum bisherigen Standard ein. Die dazugehörige Lade- und Wartungsstation nimmt mit einer Grundfläche von 46,75 mal 41 Zentimetern weniger Platz ein, da Frisch- und Brauchwasser übereinander statt nebeneinander untergebracht sind. Allerdings benötigt die Station mit 51,7 Zentimetern fast 6 Zentimeter mehr Höhe nach oben. Das schlichte hellgraue Design wird durch blaue und rote Farbakzente ergänzt, wobei Dyson auf einen freiliegenden, transparenten Staubbehälter verzichtet hat. Alle Behälter befinden sich hinter einer Klappe. Der unverbindliche Preisempfehlung von knapp 850 Euro steht entgegen, dass keine Ersatzteile oder ein Reinigungsmittel im Lieferumfang enthalten sind. Stattdessen beschränkt sich Dyson auf eine gedruckte Schnellanleitung, während alle weiteren Informationen und Anleitungsvideos ausschließlich über die App bereitgestellt werden. Die Inbetriebnahme erfolgt simpel über die App nach der Zusammenführung der wenigen gelieferten Einzelteile.

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Kartierung und Navigation

Um mit der Reinigung zu beginnen, muss der Roboter zunächst eine Karte der Wohnung anlegen. Dies geschieht mittels eines LiDAR-Systems, das selbst große Räume mit vielen Möbelstücken in etwa 15 Minuten kartiert. Im Gegensatz zum Vorgänger Spot+Scrub AI留下了 keine Lücken, selbst ohne Software-Update im Praxistest. Dyson hat beim R2 Nurovi Wash + Dry bewusst auf eine Kamera verzichtet. Dies führte dazu, dass das Gerät einige kleine und sehr flache Hindernisse nicht immer erkannte. Dennoch wich der Roboter den meisten Objekten im Test erfolgreich aus. Die Rückkehr zur Station gelang immer problemlos, was bei früheren Modellen im Februar noch nicht der Fall war. Verschobene oder zusätzlich aufgestellte Einrichtungsgegenstände bereiteten dem System ebenfalls keine Probleme. Bei höheren Schwellen von mehr als 4 Zentimetern müssen jedoch Rampen angelegt oder der Roboter physisch ins nächste Zimmer getragen werden.

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Saugleistung und Reinigungsergebnisse

Die maximale Ausdauer gibt Dyson mit 90 Minuten an, was 20 Minuten weniger ist als beim Spot+Scrub AI. Im Test musste der schlankere Roboter jedoch nie zwischendurch zum Aufladen zurückkehren, da die zu reinigende Fläche insgesamt nicht mehr als 50 Quadratmeter betrug. In weitläufigeren Wohnungen könnte ein Lade-Stopp jedoch früher nötig sein. Mit bis zu 21.000 Pascal Unterdruck saugt der R2 Nurovi Wash +Dry stärker als sein massiger Kollege. Zusätzlich sorgt eine Bürstwalze dafür, dass grober Dreck direkt ins Innere befördert wird. Im Auto-Modus bestimmt der Roboter die Intensität selbstständig anhand der erkannten Verschmutzung, während der Feuchtigkeitsgrad beim Wischen auf mittel eingestellt war. Auf kurzflorigen Teppichen entfernte der Saugroboter ausgestreuten Sand, Fusseln und Haare nahezu vollständig. Auch entlang der Kanten hinterließ das Gerät kaum Verschmutzung, wobei die ausfahrbare, rotierende Bürste jedoch nicht in alle Ecken gelangte. Auf Glattböden schleuderte der Roboter Haferflocken oder Reis teilweise von sich fort, anstatt sie in den Staubbehälter zu befördern. Feinen Sand in Ritzen eines Dielenbodens entfernte er nur, wenn die Intensität manuell auf die höchste Stufe Boost eingestellt wurde.

Kritische Mängel bei Wartung und Pflege

Trotz der guten Reinigungsergebnisse hat der Dyson R2 Nurovi Wash + Dry zwei entscheidende Probleme beim Saugen, die den Komfort stark mindern. Erstens wickeln sich längere Haare um die Bürste und müssen manuell entfernt werden. Noch gravierender ist, dass der Roboter im Test wiederholt seinen Staubbehälter in der Station nicht entleeren konnte, speziell wenn grober Schmutz und Haare im Spiel waren. In solchen Fällen sendet das Gerät keine Benachrichtigung aus. Stattdessen setzte der Roboter seine Runden fort und ließ den Dreck teilweise wieder fallen. Es zeigte sich zudem, dass die Bürste im Test vereinzelt verloren ging, da sie offenbar nicht fest genug sitzt. Diese technischen Schwächen bei der Wartung stehen im Kontrast zum hohen Preis von knapp 850 Euro und schmälern die Attraktivität des Geräts erheblich.