DZ BANK warnt vor Turbo-Zertifikaten und analysiert Google Cloud Gewinne

Die DZ BANK rät von Turbo-Zertifikaten ab, da sieben von zehn Anlegern Verluste erleiden. Parallel dazu meldet Google Cloud ein Umsatzwachstum von 103 Prozent im dritten Quartal.

Die DZ BANK weist erneut deutlich auf die extrem hohen Risiken von Turbo-Zertifikate n hin. Statistische Auswertungen zeigen, dass durchschnittlich sieben von zehn Kleinanleger n beim Handel mit diesen derivativen Finanzinstrumenten Verluste erleiden. Die Bank betont, dass Turbo-Zertifikate hochspekulative Produkte sind, die sich grundsätzlich nicht für langfristige Anlagestrategien eignen und ein signifikantes Verlustpotenzial bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals bergen.

Wirtschaftliche Risiken für Privatanleger

Marcus Landau, der als Derivate-Experte bei der DZ BANK tätig ist und seit dem Jahr 2003 in dieser Branche analysiert, verknüpft seine regelmäßigen Auswertungen zu Aktien- und Rohstoffmärkten oft mit konkreten Ideen zu Zertifikaten. Die Institution warnt jedoch eindringlich davor, diese Produkte leichtfertig zu handeln. Anleger setzen sich dem Risiko einer Insolvenz der DZ BANK als Emittentin aus, was zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit führen kann. Die Informationen der Bank richten sich ausschließlich an Personen mit Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland, da das Produkt für Privatanleger dort verfügbar ist.

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Massives Wachstum bei Google Cloud

Parallel zu diesen Warnungen vor Finanzprodukten präsentiert der Technologiekonzern Google beeindruckende Quartalszahlen für seine Cloud-Sparte. Im dritten Quartal explodierte der Umsatz der Google Cloud um 103 Prozent auf einen Wert von 30,7 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wurde nicht nur durch die klassische Cloud-Plattform getrieben, sondern maßgeblich auch durch KI-Infrastruktur und den Verkauf der eigenen TPU-Systeme (Tensor Processing Units). Der operative Gewinn verdreifachte sich in diesem Zeitraum auf 11,1 Milliarden US-Dollar, während die operative Marge von 23,7 auf 36,2 Prozent anstieg.

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Potenzial durch politische Rahmenbedingungen

Ein besonders beeindruckender Indikator ist der aktuelle Auftragsbestand, der bei 561 Milliarden US-Dollar liegt. Mehr als 55 Prozent dieses Bestands sollen innerhalb der kommenden 24 Monate umsatzwirksam werden. Das Management von Google erklärte, dass das Unternehmen mit den vorhandenen Kapazitäten deutlich mehr Nachfrage bedienen könnte. Hier entsteht eine interessante politische Chance: Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Midterms könnten strengere Vorgaben für Strom, Wasser und Genehmigungen den Bau neuer Rechenzentren in den USA verlangsamen. Gouverneurin Gina Hinojosa aus Texas hat sogar einen Genehmigungsstopp für neue Bauprojekte vorgeschlagen.

Künstliche Intelligenz und Marktposition

Bleibt die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hoch, während das Angebot durch bürokratische Hürden langsamer wächst, steigt der wirtschaftliche Wert verfügbarer Kapazitäten. Google Cloud könnte bei neuen Verträgen zusätzliche Preissetzungsmacht gewinnen. Gleichzeitig rückt Google mit dem KI-Modell Gemini 4 an die Spitze des Wettbewerbs. Die Marktstimmung gegenüber den enormen KI-Investitionen ist zwar von Angst geprägt, doch ein schwächeres KGV für das Jahr 2027 mit einem Wert von rund 20 macht die Aktie wieder interessant. Die Billigung der Prospekte durch Behörden stellt keine Befürwortung der Wertpapiere dar, und Anleger werden aufgefordert, vor einer Entscheidung die detaillierten Unterlagen zu lesen.