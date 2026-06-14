Dzeko bei der WM: Barbarez hat Fragen aufgeworfen

Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez hat Fragen aufgeworfen, warum er den Schalke-Stürmer Edin Dzeko beim WM-Start gegen Kanada nicht als potenziellen Sieg-Joker einwechselte.

Bosnien s Nationaltrainer Sergej Barbarez hat Fragen aufgeworfen, warum er den Schalke -Stürmer Edin Dzeko beim WM-Start gegen Kanada nicht als potenziellen Sieg-Joker einwechselte. Dzeko blieb bei den vorherigen zwei Turnier-Tests gegen Nordmazedonien und Panama ebenfalls komplett draußen.

Die Frage ist, ob Dzeko durch seine schwere Schulterverletzung immer noch nicht fit genug ist, um einen energischen Kurzeinsatz zu machen. Oder hat er womöglich neue Probleme? Nach Informationen aus dem Umfeld der Bosnier stehen die Signale jedoch auf Entwarnung. Barbarez sei entspannt, und Dzeko könne im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz eingreifen.

Dzeko selbst will die angebotene Vertrags-Verlängerung bis 2027 auch von seiner körperlichen Verfassung abhängig machen. Der Ausnahme-Angreifer hat den Ehrgeiz, die Bundesliga als Edeljoker zu rocken.

Allerdings würden beim Aufsteiger erste Zweifel befeuert, ob Dzeko bei der Mission Klassenerhalt überhaupt konstant helfen kann. Die WM gibt Schalke die Antwort





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