Dzeko-Puzzle: Warum blieb Bosniens Star nach Ausgleich auf der Bank?

Die Nicht-Einwechslung von Edin Dzeko trotz Ausgleichs gegen Panama sorgt für Spekulationen. Experten befürchten eine nicht auskurierte Schulterverletzung, während der Trainer noch Hoffnug auf eine WM-Teilnahme äußert.

Die Nicht-Einwechslung von Edin Dzeko trotz Ausgleichs gegen Panama wirft Fragezeichen auf. Der bosnische Stürmerstar, der in den Play-offs gegen Italien Ende März eine Schulter verletzung erlitten hatte, blieb auch beim 1:1 gegen Panama und dem folgenden 0:0 gegen Nordmazedonien - den letzten beiden WM-Generalproben - komplett auf der Bank.

Magenta-Experte Mats Hummels äußerte nach Abpfiff den Verdacht, dass Dzeko möglicherweise doch noch körperliche Probleme mit sich trägt, möglicherweise eine nicht kommunizierte smaller Verletzung oder ein wiederaufflammendes Schulterproblem. Der bosnische Nationaltrainer Sergej Barbarez hatte bereits zuvor klargestellt, dass Dzeko sich noch nicht vollständig von seiner Verletzung erholt habe und mit einigen Problemen kämpfe. Ein Turnierausfall sei jedoch noch nicht endgültig, da die Entscheidung auch von Dzkos eigenem Gefühl und den Gesprächen mit dem Trainer abhänge.

Die Situation bleibt unsicher und zeigt die Herausforderungen, die Teams kurz vor großen Turnieren mit verletzten Schlüsselspielern haben





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