Für knapp 2000 Euro verkauft Elli künftig eine DC-Wallbox für VW, Cupra und Škoda. Ein Ansteckbonus von bis zu 720 Euro im Jahr soll die Stromkosten senken.

konkretisiert. Ab Dezember sollen Fahrer von Elektroauto s der Konzernmarken VW, Cupra und Škoda ihre Fahrzeuge nicht nur aufladen, sondern die Fahrakkus auch für den Energiemarkt bereitstellen und damit Geld verdienen können.eine regulatorische Hürde aus dem Weg geräumt.

Die neue Maßgabe stellt bidirektionale Ladepunkte rechtlich stationären Stromspeichern gleich. Sie verhindert, dass Hausbesitzer ihre Solarförderung verlieren, wenn im Auto sowohl eigener Dachstrom als auch Strom aus dem öffentlichen Netz zwischengespeichert wird. Behördenchef Klaus Müller forderte daraufhin, Fahrzeuge, Wallboxen und passende Tarife nun zügig in die Breite zu bringen.ist der neue Elli BiDi Charger. Die kompakte Gleichstrom-Wallbox lädt mit bis zu 11 Kilowatt und beherrscht den Energiefluss in beide Richtungen – also vom Netz ins Auto und wieder zurück.

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Sie soll sich für den Innen- wie den Außenbereich eignen und sowohl 400-Volt- als auch 800-Volt-Fahrzeugtechnik unterstützen. Durch die Ausrichtung auf den internationalen Kommunikationsstandard ISO 15118-20 sei die Ladestation grundsätzlich auch auf weitere kompatible E-Autos anderer Hersteller ausgelegt, erläutert Elli. Für Kunden der VW-Sparten koste die Wallbox einheitlich 1995 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge ist das System ebenfalls vorgesehen.