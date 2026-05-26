E-Auto-Förderung: Steuererklärung als unerwartete Hürde

Viele Käufer von Elektroautos müssen für den staatlichen Bonus von bis zu 6.000 Euro plötzlich Steuererklärungen einreichen, da die Förderung an das zu versteuernde Einkommen gekoppelt ist und entsprechende Bescheide verlangt werden.

Die neue staatliche Förderung für Elektroautos klingt verlockend: Bis zu 6.000 Euro Zuschuss winken für Käufer, die sich für ein E-Auto entscheiden. Seit dem 19.

Mai können Anträge rückwirkend für alle Zulassungen seit dem 1. Januar 2026 gestellt werden. Doch der Weg zum Geld ist mit Hindernissen gepflastert. Viele Antragsteller werden von einer unerwarteten Hürde überrascht: Sie müssen ihre Einkommensteuerbescheide der letzten beiden Jahre vorlegen.

Genau diese Unterlagen erhalten viele Bürger jedoch nicht, weil sie keine Steuererklärung abgeben. Besonders betroffen sind Arbeitnehmer mit ausschließlich lohnsteuerpflichtigem Einkommen, die nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Für sie wird die Beantragung der Förderung zur Herausforderung, da sie erst nachträglich Steuererklärungen einreichen müssten, um die benötigten Bescheide zu erhalten. Die neue Förderstruktur macht das zu versteuernde Einkommen zur zentralen Berechnungsgrundlage.

Dieses wird offiziell nur durch einen Einkommensteuerbescheid bestätigt. Wer keinen Bescheid vorlegen kann, erhält keinen Zuschuss. Zwar stellt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler klar, dass rechtlich keine neue Abgabepflicht entsteht. In der Praxis zwingt die Regelung jedoch viele Bürger, rückwirkend Steuererklärungen für bis zu vier Jahre einzureichen, um an die notwendigen Dokumente zu gelangen.

Das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch bürokratisch anspruchsvoll, da die Erklärungen oft erstmals elektronisch über das Elster-Portal eingereicht werden müssen. Zusätzlich zur steuerlichen Hürde kommt die technische Barriere: Für den Antrag ist eine digitale Identität erforderlich, entweder die Online-Funktion des Personalausweises oder ein Elster-Zertifikat. Ohne diese kann das notwendige Bund-ID-Konto nicht mit dem erforderlichen Vertrauenslevel erstellt werden. Gerade Rentner, Studierende oder Menschen mit geringem Einkommen, die bisher selten mit digitalen Verwaltungsprozessen in Kontakt kamen, stoßen hier auf Schwierigkeiten.

Die Bundesregierung hat mittlerweile eingeräumt, dass eine Lösung für Personen ohne Steuerbescheid gefunden werden muss. Alternativen wie Lohnsteuerbescheinigungen oder Rentenbescheide werden diskutiert, doch konkrete Zusagen oder verbindliche Regelungen gibt es bislang nicht. Bis dahin bleibt für viele der Traum vom staatlichen Zuschuss fürs E-Auto vorerst unerreichbar





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