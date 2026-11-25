Nie war die mobile Wallbox Inateck EV512C günstiger: Für 169,99 Euro gibt es 11 kW, App-Steuerung und integrierten Fehlerstromschutz. #anzeige

Wer sein E-Auto nicht nur zu Hause, sondern beispielsweise auch am Ferienhaus oder in der Werkstatt laden möchte, für den kann eine mobile Wallbox interessant sein.

An einer geeigneten CEE-Drehstromsteckdose lassen sich damit bis zu 11 kW Ladeleistung erzielen. Doch wie viel muss man für eine solche Ladelösung ausgeben? Zum Black Friday bietet Amazon die Inateck EV512C mit App-Steuerung, integriertem Fehlerstromschutz Typ-B-RCD laut Hersteller und sieben Meter langem Ladekabel für nur 169,99 Euro an. Günstiger gab es dieses Modell seit Beginn der Preisaufzeichnung noch nie.

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Das Angebot gilt exklusiv für Prime-Mitglieder. Eine unabhängig getestete Alternative kostet hingegen rund dreimal so viel. Doch was bekommt man für den Aufpreis?kostet mit 7,5 Meter langem Ladekabel im Black-Friday-Angebot 521,86 Euro und bietet mehr Möglichkeiten zur Integration in ein Energiemanagementsystem sowie Support für § 14a EnWG. Für wen ist die Inateck EV512C mobile Wallbox geeignet?

Die Inateck EV512C empfiehlt sich insbesondere für Fahrer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden, die möglichst flexibel laden möchten. Wer bereits über eine rote CEE‑Drehstromsteckdose in der Garage, am Ferienhaus oder in der heimischen Werkstatt verfügt, kann sein E-Auto mit bis zu 11 kW aufladen. Dank mitgeliefertem Schuko-Anschluss lässt sich die mobile Wallbox bei Bedarf aber auch an einer geeigneten Haushaltssteckdose betreiben, dann allerdings mit nur 3,7 kW.

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Im Unterschied zu vielen günstigen mobilen Ladestationen bietet die Inateck EV512C laut Hersteller eine App-Steuerung per Bluetooth-Verbindung und einen 2,4 Zoll großen LCD-Bildschirm samt Touch-Tasten. So lassen sich unter anderem die Ladeleistung regulieren, der Ladestart planen und der Stromverbrauch überwachen. Insbesondere für Besitzer eines dynamischen Stromtarifs kann die zeitversetzte Aufladung interessant sein. Für ein gutes Gefühl sorgt der mitgelieferte Typ-B-RCD-Schutzschalter.

Laut Hersteller sollen so Fehlerströme im Wechselstrom ab 30 mA und Gleichfehlerströme ab 6 mA erkannt werden. Dank dieses Schutzschalters kann man sich unter Umständen Installationskosten sparen, auch wenn dies ein Elektriker überprüfen sollte.im Black-Friday-Angebot mit 521,86 Euro rund dreimal mehr, als die mobile Wallbox des chinesischen Herstellers Inateck. Das Pure-Modell kommt direktFür preisbewusste E‑Autofahrer, die an wechselnden Standorten laden möchten, bietet die Inateck EV512C auf dem Papier ein attraktives Ausstattungspaket.

Mit bis zu 11 kW Ladeleistung, sieben Meter langem Ladekabel und App-Steuerung deckt sie viele Anforderungen an eine mobile Wallbox ab. Vor dem Kauf sollte jedoch insbesondere die Umsetzung der Vorgaben nach § 14a EnWG geklärt werden. Bereits in einem Test überzeugend abgeschnitten hat die Nrgkick 16A Pure des österreichischen Herstellers Dinitech. Dank WLAN-Anbindung und optionalen Software-Erweiterungen bietet sie mehr Möglichkeiten zur Integration in das heimische Energiemanagement.

Neben den Anforderungen nach § 14a EnWG unterstützt sie OCPP. Allerdings kostet diese mobile Wallbox rund dreimal mehr, als die Inateck. Haben Sie schon eine Wallbox zuhause? Rechtlich bindend sind immer die auf den jeweiligen Webseiten der verlinkten Online-Shops angegebenen Preise.

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