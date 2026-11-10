E-Auto-Prämie: Fördertopf droht 2027 zu leerlaufen

Die E-Auto-Prämie läuft schneller leer als geplant. Bis 2027 könnten die drei Milliarden Euro aufgebraucht sein. Chinesische Marken profitieren stark.

Die staatliche Förderung für Elektrofahrzeuge in Deutschland entwickelt sich deutlich rasanter als ursprünglich prognostiziert. Die Bundesregierung plant mit einem Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro, das bis Ende 2029 ausgegeben werden soll. Aktuelle Zahlen zeigen jedoch, dass der Fördertopf bereits 2027 oder sogar früher leer sein könnte. Bis zum 1. Oktober wurden bereits 432 Millionen Euro der Mittel abgerufen.

Massiver Anstieg der Auszahlungen im Jahr 2026

Bis Ende 2025 waren ursprünglich 550 Millionen Euro eingeplant. In den letzten Monaten flossen jedoch monatlich 200 Millionen Euro aus dem Topf. Dies lässt darauf schließen, dass im Jahr 2026 etwa eine Milliarde Euro abgerufen werden könnte. Die Nachfrage nach neuen Elektroautos scheint durch die Prämie stark angereizt worden zu sein, was die Finanzplanung der Koalition massiv korrigiert.

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Für das Folgejahr 2027 muss die Bundesregierung ihre Prognosen ebenfalls nach oben anpassen. Statt der geplanten 803 Millionen Euro sollen nun 1,72 Milliarden Euro aus dem Fördertopf fließen. Das entspricht einem Mehrbedarf von 917 Millionen Euro. Der Haushalt wird um diese knappe Milliarde angepasst, wobei die Gesamtsumme von drei Milliarden Euro nicht erhöht wird.

Chinesische Hersteller profitieren stark von der Nachfrage

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind chinesische Automobilhersteller. Ihr Anteil an den deutschen Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen ist in einem Jahr um 168 Prozent gestiegen. Im dritten Quartal lag der Marktanteil bereits bei 12,1 Prozent. Rund 39.500 dieser Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum neu zugelassen.

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Die hohe Attraktivität chinesischer E-Autos auf dem deutschen Markt trägt maßgeblich zum schnellen Leerlaufen der Prämie bei. Konsumenten nutzen die staatliche Unterstützung, um den Kauf dieser Fahrzeuge zu finanzieren. Dies führt dazu, dass die erwarteten Mittel schneller verbraucht werden als in der ursprünglichen Kalkulation angenommen.

Wirtschaftsexperten bestätigen Markt-Dynamik

Experten weisen darauf hin, dass der Markt zwar wächst, dies aber vor allem auf die Prämie zurückzuführen ist. Constantin Gall von der Beratungsfirma EY betont, dass die Dynamik im Sektor durch die finanzielle Anreizstruktur verursacht wird. Ohne diese Förderung wäre das Wachstum wahrscheinlich deutlich moderater ausgefallen.

Die Bundesregierung schreibt in ihrer Haushalts-Vorlage, dass sich die E-Auto-Förderung deutlich dynamischer entwickelt als bei ihrer Konzeption unterstellt. Die ursprüngliche Bedarfsplanung hat die aktuelle Nachfrageentwicklung nicht vorhergesehen. Dies zwingt die Politik, kurzfristig gegenzusteuern und die Mittelallokation anzupassen.

Gefahr des vorzeitigen Leerlaufs im Jahr 2027

Wenn im Jahr 2026 eine Milliarde und im Jahr 2027 weitere 1,72 Milliarden Euro abgerufen werden, wären bereits 2,72 Milliarden Euro der insgesamt drei Milliarden Euro verplant. Für die Jahre 2028 und 2029 blieben dann gerade einmal 280 Millionen Euro übrig. Der Fördertopf dürfte dann spätestens im Februar 2028 leer sein.

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Dieses Szenario tritt fast zwei Jahre vor dem geplanten Ende der Förderung ein. Es besteht die Gefahr eines Domino-Effekts, da viele Käufer ihre Käufe vorziehen könnten, um noch von der Prämie zu profitieren. Sollte die Nachfrage 2027 die Summe von 1,72 Milliarden Euro übersteigen, könnte der Topf sogar schon Ende 2027 trocken laufen.