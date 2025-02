E-Bike Fahren und Kalorienverbrauch: So effektiv ist dein E-Bike Workout

E-Bikes werden immer beliebter, aber wie viele Kalorien verbrennt man beim E-Bike fahren? Dieses FAQ klärt, ob E-Bike-Fahren beim Abnehmen hilft und wie du deinen Kalorienverbrauch maximieren kannst.

E-Bike s entlasten Fahrrad fahrer erheblich. Aber wie viele Kalorien werden dann eigentlich verbrannt? Lohnt sich E-Bike Fahren überhaupt beim Abnehmen ? Wie sieht der Kalorienverbrauch pro Stunde aus? Hier gibt es Antworten. Manche denken vielleicht, dass man beim E-Bike -Fahren weniger Kalorien verbrennt als beim normalen Fahrrad fahren, weil der Motor die ganze Arbeit übernimmt.

Das stimmt aber nicht: Grundsätzlich hängt es von der gewählten Motorunterstützung ab, wie das Gelände ist, wie viel Gewicht ihr habt und wie hoch euer eigener Krafteinsatz ist. Fahrt ihr beispielsweise mit dem E-Bike steilere Berge hoch, kommt ihr ähnlich ins Schwitzen wie auf einem normalen Rad. Außerdem fahren E-Biker in der Regel häufiger als klassische Fahrradfahrer, weil es einfach mehr Spaß macht. Dadurch erhöht sich der Kalorienverbrauch über längere Zeit sowieso. Bedenkt auch, dass ein E-Bike schwerer ist als ein normales Fahrrad, was die Belastung auf die Muskulatur erhöhen kann. Das merkt man beispielsweise besonders dann, wenn man mal den Berg hoch schiebt und keine Schiebehilfe wie „Walk Assist“ am E-Bike hat. Aufgrund von Durchschnittswerten und Angaben gängiger Fahrradspezialisten wie Kalkhoff oder Gazelle kann man allerdings diese grobe Richtlinie für den Kalorienverbrauch ableiten: Bei geringer Motorunterstützung und anspruchsvollem Gelände können 300-500 Kilokalorien pro Stunde verbraucht werden. Bei starker Motorunterstützung auf flachem Gelände sind es etwa 150-250 Kilokalorien pro Stunde. Genauer Kalorienverbrauch per Tracker oder App Um eine genaue Schätzung zu erhalten, gibt es Fitness-Tracker oder Apps, die speziell für E-Bikes entwickelt wurden. Diese messen eure Herzfrequenz und andere Daten während der Fahrt, um so euren Kalorienverbrauch zu berechnen. Die folgenden Apps haben gute Bewertungen, in dem jeweiligen App-Store: Für Android: Für iPhones: Falls ihr einen eigenen Tracker für euer Handgelenk sucht, haben wir hier Modelle zufriedener Kunden aus den Amazon-Bestsellern aufgelistet. Alternativ nutzt ihr eine Smartwatch, falls vorhanden.Abnehmen auf dem E-Bike: Wie verbrenne ich mehr Kalorien? Motivation : Es ist besser und leichter, E-Bike zu fahren, weil es Spaß macht, statt E-Bike zu fahren, weil man abnehmen will. Die geistige Einstellung ist also ebenso wichtig. Visualisierung : Stellt euch euren Körper mit dem Wunschgewicht vor. Visualisiert euch selbst, wie ihr euer Ziel bereits erreicht habt. Das kann das Selbstvertrauen stärken und eure Leistung steigern. Intervall-Training : Wechselt zwischen intensiven und moderaten Anstrengungs-Phasen. Das steigert den Kalorienverbrauch und kann zudem die Ausdauer verbessern. Dauer : Je länger eure Strecken sind, desto mehr Kalorien verbrennt der Körper. Wählt aber eine Länge, die euch auch Spaß macht. Krafteinsatz : Je anstrengender es für euch wird, desto mehr Kalorien verbraucht ihr. Wählt also keine oder nur eine niedrige Unterstützungsstufe oder fahrt auch mal bergige Strecken oder grundsätzlich etwas schneller. Achtet aber auf den Verkehr und die Sicherheitshinweise. Konsistenz : Je regelmäßiger ihr E-Bike fahrt, desto höher ist der Kalorienverbrauch. Bedenkt auch, dass eine gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil sehr wichtig sind, um sein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Lieber Kalorien mit E-Bike verbrauchen als gar kein Fahrrad zu fahren Ich selbst bin deutlich motivierter mit meinem E-Bike zu fahren als mit einem herkömmlichen Fahrrad, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Ich habe dennoch ausreichend körperliche Belastung, weil ich über Berge fahre und der Motor mir nur einen Teil des Aufwands abnimmt. Kalorien verbrenne ich genug :





