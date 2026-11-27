Harley-Davidsons E-Submarke LiveWire steigt mit der Honcho ins A1-Segment ein. Die Vorstellung in Paris bot die erste Gelegenheit für einen Fahreindruck.

E-Leichtkraftrad LiveWire S4 Honcho im Fahrbericht: Geschaffen für die Stadt". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Mit der neuen Generation seines Nxtpaper-Displays macht TCL einen Sprung nach vorn.

Das P80 Ultra hätte allerdings mehr Power verdient. Eine Softwarestückliste erfasst Pakete, Bibliotheken und mehr. Bestehende SBOMs lassen sich auch um wichtige KI-Daten erweitern – das Ergebnis ist eine AI-BOM. Die letzten Heizungen sind an, die Energie bleibt teuer.

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Wir beleuchten Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Heizkosten senken. Unser leistungsfähiger PC-Bauvorschlag taugt für Gaming, Videoschnitt und KI. Dabei arbeitet er sparsam und leise und lässt sich flexibel ans Budget anpassen. Amazon verpasst seinen Kindles schickere Gehäuse und knackigere Displays.