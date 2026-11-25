Angeblich muss nur die Mobilfunknummer bestätigt werden, doch diese Nachricht hat ein gefährliches Betrugspotential.

Angeblich muss nur die Mobilfunknummer bestätigt werden, doch diese Nachricht hat ein gefährliches Betrugspotential. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Eine angebliche Advanzia-Mail fordert zur Prüfung der Mobilfunknummer auf und droht mit Einschränkungen beim Kontozugang. Der unmittelbare Druck ist das erste Warnsignal, die Schreibfehler im Text sind ein weiteres.

Also read Vanessa Mais Auto wurde abgeschleppt - sie vermutet eine „richtige Masche“

Die E-Mail ist mit „Advanzia“ und „Sicherheit & Service“ überschrieben. Statt mit der persönlichen Ansprache, beginnt sie mit der allgemeinen Anrede „Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde“ und behauptet, die hinterlegte Mobilfunknummer sei noch nicht bestätigt. Über die Schaltfläche „Mobilfunknummer jetzt bestätigen“ sollen Empfänger die Bestätigung zeitnah vornehmen. Andernfalls könne der Zugang zum Konto und zu den damit verbundenen Services vorübergehend eingeschränkt werden.

Diese Ankündigung erzeugt Druck, schnell zu handeln. Sie freundlich daran erinnern“ ist „möchten“ getrennt; weiter unten steht „eingeschränkt“. Solche Fehler weisen meist auf eine manipulierte oder fehlerhaft erstellte Nachricht hin. Im vorliegenden Text haben weder die Absenderadresse noch das Ziel des Links etwas mit Advanzia zu tun.

Advertisement

Die unpersönliche Anrede, der Zeitdruck, die Aufforderung zur Bestätigung und die angedrohte Einschränkung sind zusammen deutliche Warnzeichen für einen Phishing-Versuch. Üblicherweise werden Phishing-Mails im Bankbereich genutzt, um entweder die Bankdaten für Betrügereien herauszubekommen oder euch eure Zugangsdaten abzuluchsen. Sobald aber ein Handy ins Spiel kommt, drohen noch andere Gefahren. Häufig werden Smartphones zur Bestätigung von Bankaktionen genutzt.

Betrüger können in so einem Fall also im ersten Schritt eure Kontodaten abfragen, um dann einen Login zu starten und wegen des fehlenden Passwortes abgewiesen zu werden. Anschließend verlangen sie ein neues Passwort und sollen zur Bestätigung einen Code vom Handy eingeben. Den fragen Sie als angebliche Bestätigung eurer Handynummer von euch in einem Formular ab und haben kurz darauf den vollen Zugriff auf euer Konto. Das ist eine der möglichen Gefahren bei angeblicher Kontrolle von Mobilfunknummern.

Das klappt nicht bei allen Banken, aber ihr solltet grundsätzlich beachten, dass Geldinstitute solche Daten nicht außerhalb ihrer eigenen Webseiten abgleichen. Ihr solltet auf unpersönliche E-Mails eurer Bank niemals reagieren. In der Regel könnt ihr die Nachrichten entweder im Dokumentenbereich der bankeigenen Webseite oder in der dazugehörigen Onlinebanking-App kontrollieren. Wenn es dort nicht zu finden ist, handelt es sich um eine Fälschung.