Vom Offroad bis Einsteiger: Zum Black Friday sind viele E-Scooter mit Straßenzulassung deutlich reduziert und teils so günstig wie nie.

Vom Offroad bis Einsteiger: Zum Black Friday sind viele E-Scooter mit Straßenzulassung deutlich reduziert und teils so günstig wie nie.sind einige Modelle besonders günstig. Von Navee über Xiaomi bis Segway und iScooter ist für jedes Einsatzgebiet etwas dabei, vom Offroad-Scooter bis zum leichten Pendler-Modell.

Mehrere Angebote liegen dabei sogar auf oder nahe dem Jahrestief. Der Artikel verrät, welche Deals sich wirklich lohnen. Der Navee N65i II ist ein Offroad-tauglicher E-Scooter mit Straßenzulassung für Deutschland. Für ein Plus an Sicherheit sorgen das LED-Licht samt Blinkern sowie die Kombibremse aus Scheibe und Trommel.

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Laut Hersteller kommen Nutzer mit dem 477-Wattstunden-Akku bis zu 70 Kilometer weit. Die 10,5-Zoll-Reifen und das 205-Millimeter-breite Trittbrett bieten auch auf Kopfsteinpflaster und Waldwegen stabilen Halt. Ein fairer und guter Deal: Mit 499 Euro ist der E-Scooter so günstig wie nie. Die Ersparnis gegenüber der UVP von 599 Euro beträgt 17 Prozent.