Während eines Drittliga-Fußballspiels in Polen durchfuhr ein unbekannter Mann auf einem E-Scooter das Spielfeld, was zur Unterbrechung des Spiels führte und in sozialen Medien viral ging.

Bei einem Fußball spiel in Polen hat ein ungewöhnlicher Flitzer mit E-Scooter für Aufsehen gesorgt. Die Aktion ging in den sozialen Netzwerken viral. Ein polnischer Flitzer hat für einen der vielleicht kuriosesten Fußball -Momente des Jahres gesorgt.

Wenige Minuten vor Ende der Drittliga-Partie zwischen Stal Stalowa Wola und Legia Warschau II musste der Schiedsrichter das Spiel kurzzeitig unterbrechen. Allerdings nicht etwa wegen eines klassischen Platzstürmers – der Flitzer fuhr mit einem E-Scooter übers Feld! So etwas haben selbst langjährige Fußballfans noch nicht gesehen. Mitten in der laufenden Partie der polnischen „Betclic 2.

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Liga“ fuhr ein unbekannter Mann plötzlich in einer Seelenruhe mit seinem E-Scooter über den Platz. Der sichtlich irritierte Unparteiische unterbrach die Begegnung, bis der Flitzer seine Runde gedreht und wieder vom Feld gefahren war. Ein Video der ungewöhnlichen Szene ging am Wochenende in den sozialen Netzwerken viral. Darauf zu sehen sind auch mehrere Ordner, die verzweifelt versuchen, den E-Scooter-Fahrer einzuholen – zu Fuß aber natürlich keine Chance haben.