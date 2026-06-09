E-Zigaretten: Keine effektive Methode gegen Sucht und Gesundheitsrisiken

Eine neue Studie der Universität Seoul zeigt, dass der Wechsel zur E-Zigarette keine effektive Methode ist, um der Sucht zu entkommen und die Gesundheit zu schonen. Die Studie beobachtete die Gesundheit von 20.495 Personen, die auf E-Zigaretten umgestiegen waren, über sechs Jahre.

Eine neue Studie der Universität Seoul zeigt, dass der Wechsel zur E-Zigarette keine effektive Methode ist, um der Sucht zu entkommen und die Gesundheit zu schonen.

Die Studie beobachtete die Gesundheit von 20.495 Personen, die auf E-Zigaretten umgestiegen waren, über sechs Jahre. Die Ergebnisse zeigen, dass ein vollständiger Rauchstopp das Lungenkrebsrisiko um 44 Prozent senken kann, während bei denen, die auf E-Zigaretten umgestiegen waren, der Rückgang nur 12 Prozent betrug. Das Risiko für eine Lungenkrebsneuerkrankung war bei denjenigen, die nach dem Rauchstopp auf E-Zigaretten umstiegen, um 56 Prozent höher als bei Personen, die vollkommen abstinent waren.

Besonders hoch fiel das Risiko bei Ex-Rauchern aus, die mehr als 20 Packungsjahre hinter sich hatten. Die Ergebnisse gelten laut Experten als relevant, aber die Studie hat auch Grenzen, da der beobachtete Zeitraum als kurz gilt und Lungenkrebs oft Jahrzehnte zur Entwicklung braucht





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