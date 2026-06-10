EA Sports FC 26 prognostiziert Weltmeister 2026: Spanien als Sieger

Die Fußballsimulation EA Sports FC 26 sagt den Weltmeister 2026 voraus. Nach vier korrekten Prognosen in Folge wird die Simulation auch für die kommende WM heiß erwartet. Spanien wird laut Spiel und Datenanalyse am häufigsten als Turniersieger getippt.

Nachdem das Videospiel "EA Sport s FC" vier Mal in Folge den richtigen Weltmeister vorhersagte, wurde die Prognose für die WM 2026 heiß erwartet. Wer bereits vor Beginn der Weltmeister schaft 2026 wissen möchte, wer das Turnier gewinnt, kann sich das mit dem Videospiel "EA Sport s FC 26" (ehemals FIFA) offenbar berechnen lassen.

Klingt verrückt, hat bei den letzten vier Weltmeisterschaften allerdings funktioniert. Mit den Turnierprognosen lag der Publisher EA Sports in der Vergangenheit nämlich viermal in Folge richtig. So sagte die KI den Weltmeistertitel Spaniens bei der WM 2010 ebenso korrekt voraus wie den Triumph Deutschlands 2014, Frankreichs Titelgewinn 2018 und den Erfolg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft 2022. Dementsprechend gespannt wurde die neue Simulation erwartet.

Nun wurde verkündet, wer laut "EA Sports FC 26" das Turnier gewinnen dürfte - und zwar Privatsphäre-Einstellungen Mit dieser Prognose steht EA Sports FC nicht alleine da. Der Opta-Datencomputer hat das Turnier 10.000 Mal durchgerechnet. Spanien wurde am häufigsten als Turniersieger ausgespuckt - nämlich in 16,3 Prozent aller Berechnungen





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EA Sports FC WM 2026 Weltmeister Prognose Spanien Opta

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