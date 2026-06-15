EA startet Werbeplattform für integrierte In-Game-Werbung

Electronic Arts führt mit EA Advertising eine Plattform ein, die Werbetreibenden die Platzierung von Werbung in Spielen ermöglichen soll. Die Werbung soll nahtlos in die Spielumgebung integriert werden, besonders in Sporttiteln, wo reale Vorbilder existieren. Die Community reagiert gespalten: Während kontextuelle Werbung als akzeptabel gilt, fürchten viele eine spätere Ausweitung auf andere Genres und damit einhergehende Überflutung.

Electronic Arts (EA) hat mit der Einführung der Plattform EA Advertising eine neue Initiative gestartet, die es Unternehmen ermöglichen soll, ihre Produkte und Marken integrer in die Spiele des Publishers zu platzieren.

Das Konzept umfasst sowohl digitale als auch reale Werbeaktionen, die nahtlos in das Spielgeschehen eingebunden werden sollen, ohne die Immersion zu stören. EA betont, dass die Werbung Teil von aufgezeichneten oder geteilten Szenen sein kann, was sowohl für Spieler als auch für Werbetreibende Vorteile bringt. Beispiele aus dem Sports-Bereich zeigen, wie Werbebande in Stadien oder Produktplatzierungen in Sportspielen wie FIFA oder Madden NFL natürlicher Bestandteil der virtuellen Umgebung sein können.

Die Plattform zielt darauf ab, neue revenue streams zu erschließen, die besonders in Sporttiteln aufgrund der realen Vorbilder als weniger störend empfunden werden könnten. Gleichzeitig äußern Kritiker Bedenken, dass eine erfolgreiche Umsetzung in Sportspielen zu einer Ausweitung auf andere Genres führen könnte, was zu einer Überflutung mit Werbung führen würde. Erinnerungen an frühere Versuche, wie Werbeplakate in Battlefield 2142, zeigen, dass die Akzeptanz stark von der Umsetzung abhängt.

Spieler diskutieren, dass eingebettete Werbung, die thematisch passt, wie Red-Bull-Aufkleber in Rennspielen oder digitale Trikots in Fußballspielen, tolerierbar sein könnte, während aufdringliche Pop-ups oder anachronistische Platzierungen, wie Coca-Cola im Mittelalter von Assassin's Creed, als störend empfunden würden. Die Debatte verdeutlicht, dass der Erfolg von EA Advertising von einer sensiblen und kontextuell passenden Integration abhängt, um den Spielspaß nicht zu beeinträchtigen





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