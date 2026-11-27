Die Philadelphia Eagles drehten den Thanksgiving-Abgrund von 10:28 gegen die Dallas Cowboys. Joe Milton führte zum 39:38-Sieg im historischen Comeback.

Die Philadelphia Eagles haben am Thanksgiving -Tag ein historisches Comeback gegen die Dallas Cowboys vollbracht und das Spiel mit 39:38 für sich entschieden. Dabei drehten die Gäste einen 21-Punkte-Rückstand und stellten damit das größte Comeback in der Thanksgiving -Geschichte der NFL auf. Dallas führte zur Halbzeit noch mit 28:10, bevor Philadelphia im zweiten Spielabschnitt die Partie komplett umdrehte. Die Eagles gewannen damit ein extrem spannendes Duell, das bis zum Schluss offen blieb.

Detailed Breakdown of the Comeback Strategy

Der Spielverlauf präsentierte sich anfangs eindeutig zu Gunsten der Dallas Cowboys. Die Gäste starteten schwach und blieben im ersten Viertel ohne Punkte. In den ersten beiden Vierteln lief bei Dallas fast alles perfekt. Javonte Williams erzielte zwei Rushing-Touchdowns und fing zudem einen Touchdown-Pass. KaVontae Turpin steuerte einen weiteren Touchdown zum Sieg bei. Die Statistik spiegelte die Dominanz von Dallas wider: 416 zu 369 Yards, 151 zu 68 Rushing Yards, 24 zu 18 First Downs und 35:01 zu 24:59 Minuten Ballbesitz lagen die Cowboys vorne.

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Doch die Eagles gewannen über Big Plays in der zweiten Halbzeit. Danach gelangen den Eagles 29 der letzten 39 Punkte der Partie. Die Cowboys kamen nur noch zu einem Touchdown. Quarterback Joe Milton, der gegen sein früheres Team erst seinen dritten Start bestritt, lieferte eine herausragende Leistung. Er kam auf 331 Yards, drei Touchdown-Pässe und eine Interception. Zudem lief er selbst zu einem Touchdown. Sein Passer Rating lag bei 121,8, was seine Effizienz unter Beweis stellte.

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Key Performers and Statistical Milestones

Wide Receiver DeVonta Smith war ein Schlüsselfaktor im Offensive Attack der Eagles. Er fing zwei Touchdown-Pässe über 50 und 45 Yards und knackte die 200-Yard-Marke insgesamt. Die Eagles-Pässe erreichten 297 Air Yards, während Dallas auf nur 179 kam. Dazu kam ein geblockter Dallas-Punt, der im vierten Quartal direkt in einen Touchdown mündete. Beide Teams leisteten sich einen Turnover. Dallas sackte Milton fünfmal, während Philadelphia Prescott dreimal zu Boden brachte.

Trotz der überwältigenden Spielkontrolle der Eagles in der zweiten Hälfte blieben die Cowboys lange vorne. Die Eagles scheiterten zudem bei beiden Two-Point-Conversions. Nur deshalb blieb Dallas bis zuletzt mit 38:36 vorne. Das Spiel entschied sich im Endspurt, als der Kicker Jake Elliott entscheidend wurde. Elliott hatte schon im zweiten Viertel aus 48 Yards getroffen. Er entschied die Partie dann mit seinem zweiten Field Goal des Abends. Der 39:38-Sieg markiert einen einzigartigen Moment in der Geschichte des NFL-Fußballs.