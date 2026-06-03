Nachdem der Philadelphia Eagles Star-Receiver A.J. Brown zum New England Patriots getauscht wurde, waren die Reaktionen der Profis zwischen echtem Bedauern und der Erleichterung. Mit dem Abgang rückt ein anderer Name in den Vordergrund: DeVonta Smith übernimmt nun die Rolle des Top-Receivers. A.J. Brown ஏற்படுத்த die große Lücke. Brown hat in vergangenen vier Jahren zwei üblich mehr als 1.400 Receiving-Yards erzielt, gewann zweimal den Cornerback Quinyon Mitchell gemacht aus seiner Verbundenheit keinen Hehl. Mitchell ließ es verstecken eine Anteil mit seinen 'großen Bruder' Brown. Automechaniker DeJean zeigte Respekt Brown.

Nachdem der Star-Rezeptiv A.J. Brown zu den New England Patriots getauscht wurde, waren die Philadelphia Eagles spärlich und gleichzeitig in Reue und Erleichterung unter den Profis verteilt.

Der Wechsel war nach einigen Wochen erwarteter hoffen vorbereitet worden. Nach frustrierender Spielzeit hatte Brown seine Unzufriedenheit der Eagles-Offense mehrfach und regelmäßig offen zur Schau gestellt. Dass es zur Trennung kommen würde, war damit kaum noch ein großes Rätsel. Sportlich hinterlässt Brown dennoch eine große Lücke.

In vier Jahren kam Brown auf zwei Saisons mit jeweils mehr als 1.400 Receiving-Yards, erreichte zweimal den Cornerback Quinyon Mitchell machte aus seiner Verbundenheit keinen Hehl.

'Das ist mein großer Bruder', sagte Mitchell. 'Ich wünsche ihm nur das Beste. Es ist ein Geschäft. Er hat mir geholfen, mich spielerisch weiterzuentwickeln und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen.

' Cornerback Cooper DeJean zeigte Respekt. Brown sei der Erste gewesen, der ihn 'All-Pro Coop' genannt und ihn angetrieben habe, diesem Anspruch gerecht zu werden. Cornerback Cooper DeJean sagte Respekt. Er sei der Erste gewesen, der ihn 'All-Pro Coop' genannt und ihn angetrieben habe, diesem Anspruch gerecht zu werden. NFL-Coach Nick Foles räumt an.





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