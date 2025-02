Eagles Krönen Reife mit Super-Bowl Sieg: Hurts als Game Manager Plus

Der Super Bowl Sieg der Philadelphia Eagles war eine beeindruckende Leistung. Die Eagles dominierten die Kansas City Chiefs und krönten viele individuelle Fortschritte. Jalen Hurts zeigte sich als reifer und kontrollierterer Quarterback, der genau das lieferte, was die Eagles von ihm brauchten.

Normalerweise, wenn ein Team über vier Jahre so viele Spiele gewinnt, wie die Philadelphia Eagles es in den letzten vier Jahren schafften - zwei 14-Siege-Regular Seasons, zwei Division Titel, vier Playoff-Teilnahmen, ein Super Bowl Auftritt und der diesjährige Run - kann man von einem Elite-Team sprechen. Man denke an die Bills, die Ravens, die Rams, die Niners, die Packers: Diese Teams verfügen entweder über einen Elite-Quarterback oder einen Elite-Coach, manchmal sogar beides. Und natürlich die Chiefs mit Patrick Mahomes und Andy Reid an der Spitze, betrachtet man die letzten fünf Jahre insgesamt. Die Eagles sind in dieser Liste eine Ausnahme, und das macht sie manchmal schwer zu erfassen. Im Sinne von: Jeder weiß, dass sie gut sind, aber wie gut sind sie wirklich? Wie viel Prozent ihres Potenzials bringen sie auch wirklich auf dem Feld? In den letzten vier Jahren hatten nur die Chiefs und die Bills eine höhere Winning Percentage als die Eagles. Dennoch war Head Coach Nick Sirianni nach dem Kollaps in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr ernsthaft angezählt. Er rettete seinen Job nur mit zwei guten Coordinator-Verpflichtungen, während er sich selbst gleichzeitig mehr in den Hintergrund bewegte. Und Hurts? Man kann darüber streiten, wo genau er in der Quarterback-Hierarchie einzuordnen ist - als Elite-Quarterback dürfte ihn kaum jemand einsortieren. Hurts ist ein guter Runner mit einem sehr guten Deep Ball, was ihn in Philly mit der starken Offensive Line und Receivern, die Eins-gegen-Eins Downfield gewinnen, zu einem sehr guten Scheme-Fit macht. Wenn auch gerade der Deep Ball dieses Jahr merklich zurückgeschraubt wurde; vielleicht vor dem Hintergrund, dass die Offense mehr über das Run Game und Ballkontrolle fungierte. In der Regular Season warf Hurts nur 10,2 Prozent seiner Pässe tief, lediglich sechs Quarterbacks hatten eine niedrigere Quote. Zum Vergleich: 2022, in seiner bis dato besten Saison, warf Hurts 12,2 Prozent seiner Pässe tief und hatte in der Regular Season 823 Deep Passing Yards, sowie elf Touchdowns bei tiefen Pässen. Diese Regular Season beendete er mit 528 Deep Passing Yards und sieben tiefen Touchdowns. Hurts selbst hatte nach dem Championship Game gegen Washington gesagt, dass Sirianni ihn'heute ein wenig aus meiner Zwangsjacke gelassen' habe. Es war eine kuriose Antwort in einem Moment kollektiver Freude, die vielleicht aber bestätigt, dass er dieses Jahr phasenweise mit angezogener Handbremse gespielt hat. Am Sonntag spielte Hurts ein exzellentes Spiel. Der Begriff'Game Manager' hat häufig eine zu negative Konnotation, für mich gibt es ein Upgrade in dieser Terminologie: Der'Game Manager Plus'. Das ist genau das, was Hurts an guten Tagen ist. Ein Quarterback, der all das Talent um sich herum nutzt und einsetzt, der selbst wenige Fehler macht, der mental robust ist und der bisweilen entweder als Downfield-Passer oder als Runner Dinge kreieren kann. Im Super Bowl konnte man, abgesehen von der Interception, als die Protection-Zuteilung nicht gut war und Hurts gegen einen Rusher über die Mitte vom Backfoot den Ball noch Richtung Endzone beförderte, all diese Facetten beobachten. Abgesehen vom Pick machte Hurts keine Fehler. Er fand seine vertikalen Matchups, wenn sie da waren. Er löste ein paar Blitz-Situationen via Scrambles. Und in einem Spiel, in dem das Run Game nicht die gewohnte Stütze sein konnte, trug Hurts maßgeblich zum Floor der Offense bei. Es war keine Lasershow wie vor zwei Jahren, als Hurts im Super Bowl gegen die Chiefs das vielleicht beste NFL-Spiel seiner Karriere ablieferte. Aber es war reifer, es war kontrollierter, und es war genau das, was die Eagles von ihm brauchten, um im Zusammenspiel mit der eigenen Defense einen deutlichen Sieg im Super Bowl zu feiern. 'Letztes Mal', fasste Hurts nach dem Spiel zusammen,'waren wir noch nicht an der Reihe. Ich war noch nicht an der Reihe. Manchmal muss man das akzeptieren und darauf warten, dass man dran ist. Und so gut das Spiel damals war, es hat nicht gereicht, um zu gewinnen. Durch diese Emotionen zu gehen und all das zu verarbeiten, diese Erfahrung, das hat ein Feuer in mir entfacht.'Dass Philly mit mehr Talent im Team in dieses Spiel gehen würde, das stand außer Frag





