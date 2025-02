Eagles Krönen sich zum Super Bowl Champion

Die Philadelphia Eagles haben die Kansas City Chiefs im Super Bowl LIX mit 40:22 besiegt und sich zum NFL-Champion gekrönt. Das Spiel zog mit Rekordzahlen Millionen von Zuschauern an.

Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs haben in New Orleans den Champion der NFL ermittelt. Der Super Bowl LIX lockte mit einem spannenden Spiel und Rekordzahlen Millionen von Zuschauern an. Die Eagles siegten mit 40:22 gegen die Titelverteidiger Chiefs. Im Schnitt verfolgten 126 Millionen Zuschauer das Duell im Superdome von New Orleans.

Die Spitzeneinschaltquote wurde dabei mit 135,7 Millionen Zuschauern im zweiten Viertel des Spiels erreicht, als die Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes bereits 0:24 zurücklagen. Damit wurde der Zuschauerrekord bereits zum dritten Mal in Folge gebrochen. Das vorherige Aufeinandertreffen der Teams aus Kansas City und Philadelphia im Super Bowl LVII (2023) hatte laut Nielsen Ratings und ESPN den damaligen Bestwert von durchschnittlich 115,1 Zuschauern erreicht. Ein Jahr später verfolgten im Schnitt 123,4 Millionen Zuschauer die erfolgreiche Titelverteidigung der Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Die vorherige Bestmarke stammte aus dem Jahr 2015, als beim Super Bowl XLIX durchschnittlich 114,4 Millionen Footballfans den Sieg von Superstar Tom Brady und den New England Patriots gegen die Seattle Seahawks sahen.Während der Halftime-Show von Kendrick Lamar ist ein Mann mit den Flaggen von Palästina und Sudan im Innenraum des Caesar Superdomes in New Orleans aufgetaucht. Der Mann lief für eine kurze Zeit über das Spielfeld und zeigte immer wieder die Flaggen, bevor er von Sicherheitskräften überwältigt und abgeführt wurde. Vermutlich richtete sich der Protest direkt an US-Präsident Donald Trump, der kürzlich angekündigt hatte, den Gaza-Streifen kontrollieren zu wollen. Ob Trump zu diesem Zeitpunkt im Stadion war, ist allerdings nicht bekannt. Im Sudan hat ein Bürgerkrieg zu einer humanitären Katastrophe geführt. Auch darauf wollte der Mann auf der größtmöglichen Bühne wohl aufmerksam machen.Hurts brachte es beim Sieg der Eagles auf 221 Passing Yards, er warf für zwei Touchdowns und eine Interception. Zusätzlich erlief er 72 Rushing Yards und einen Touchdown. Taylor Swift ist in der Nähe von Philadelphia als Eagles-Fan aufgewachsen. Seit Travis Kelce ihr Lebensgefährte ist, drückt sie aber den Kansas City Chiefs die Daumen. Vielleicht hat sie aufgrund dieser besonderen Konstellation ein neutrales, weißes Outfit gewählt. Bei einem Mega-Event wie dem Super Bowl stehen selbstverständlich auch die Outfits der Spieler im Mittelpunkt - so auch in New Orleans. Bei der Wahl seiner Klamotten hat Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes eine durchaus spezielle Entscheidung getroffen. Der Spielmacher erschien nämlich in einem grünen Anzug und damit ausgerechnet in der Farbe des Gegners. In den sozialen Netzwerken sorgte dies bereits für Diskussionen. Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass zum ersten Mal seit 2021 beim Super Bowl der Schriftzug 'End racism' ('Rassismus beenden') nicht in den beiden Endzonen zu sehen sein wird





