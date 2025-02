Early Access-Debakel für WoW-Entwicklers neues MMORPG

Das neue MMORPG von Chris Kaleiki, dem ehemaligen Entwickler von World of Warcraft, startet im Early Access auf Steam, aber stößt auf heftige Kritik

Mehr als zwei Dutzend der Klassenfähigkeiten in World of Warcraft stammen von ihm. Nach seinem Weggang von Blizzard gründete er sein eigenes Entwickler-Studio, Notorious Studios, bei dem er vieles besser machen wollte. Sein neues Projekt, Legacy: Steel & Sorcery, ist ein PvPvE-Mini- MMORPG , das aktuell im Early-Access auf Steam verfügbar ist. Das Spiel kommt jedoch bei der Spielerschaft nicht gut an. Von über 350 abgegebenen Rezensionen sind nur etwas mehr als die Hälfte positiv.

Das Hauptproblem: Der Early-Access entspricht nicht den Ansprüchen der Spieler. \In den Rezensionen wird Legacy: Steel & Sorcery als viel zu unfertig, unausgereift und gespickt mit Bugs, Abstürzen und Performance-Problemen kritisiert. Obwohl die Community das von Dark & Darker inspirierte Grundkonzept solide findet, werden die positiven Aspekte von den zahlreichen Mängeln der frühen Version überschattet. Hier begehen der Ex-Entwickler von WoW und sein Team einen typischen Fehler. Sie haben als Entwickler ein anderes Verständnis von Early Access als ihre Spieler und bekommen dafür die Quittung. \Der Early-Access auf Steam hat sich über die Jahre gewandelt. Viele Spieler erwarten heute vom Early-Access ein gut spielbares Produkt, dem aber noch Inhalte fehlen dürfen, die dann nach und nach eingebaut werden. Technische Probleme sind hingegen bei den Spielern auch im Early-Access nicht gern gesehen und für viele schnell der Grund für negative Bewertungen. Das zeigt sich auch in den Rezensionen der Community: „Ich habe einen leistungsstarken Computer, und trotzdem bin ich beim Starten, beim Extrahieren und beim Umschalten zwischen Bildschirmen abgestürzt. In den sechs Matches, die ich gespielt habe, bin ich in vier davon auf einen Audio-Loop-Fehler gestoßen. “ „Schlechte Optimierung mit frustrierend langsamem Rendering im Spiel (sogar auf SSD). Animationen sind schwammig, wenn nicht geradezu buggy. Ich stieß auch auf Bugs wie unendlich Stuck im matchmaking UI im Menü, sowie Audio-Knacken, dass das gesamte Spiel innerhalb der ersten 30 Minuten dauerte. Cooles Spielkonzept, aber es sollte kostenlos zu spielen sein.“\Die erfahrenen Entwickler rund um Chris Kaleiki werden wohl trotz der negativen Kritik weiter an ihrem Spiel arbeiten und auch aus diesem Fehler lernen.





