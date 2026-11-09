Earnings Watch: Constellation, KKR und mehr liefern Quartalszahlen

Constellation Energy, KKR, NRG Energy, Ferguson und Take-Two Interactive veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Ein Überblick zu historischen Kursreaktionen und Konsensübertreffungen.

Zum Wochenstart steht ein dichter Kalender an, der die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf mehrere große US-Konzerne lenkt. Vorbörslich müssen die Investoren primär auf die Quartalszahlen von Constellation Energy, Ferguson, KKR, NRG Energy und Take-Two Interactive achten. Diese Unternehmen liefern die finanziellen Kennzahlen, die für die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage entscheidend sind. Die Analyse der historischen Performance gibt Aufschluss darüber, wie sich der Markt typischerweise auf diese Meldungen reagiert.

Constellation Energy und Ferguson zeigen Zuverlässigkeit

Constellation Energy hat in sechs der vergangenen acht Quartale sowohl den Umsatz als auch den Gewinn übertroffen. Dies deutet auf eine starke und konsistente operative Exzellenz hin. Die Reaktion der Aktie am Tag nach der Veröffentlichung lag im Durchschnitt bei plus 0,7 Prozent. Allerdings gab es mit einem Minus von 1,5 Prozent in der letzten Folge auch ein negatives Signal. Die Spanne der Kursbewegungen reichte dabei von minus 12,5 bis plus 10,3 Prozent, was auf eine volatile Marktstimmung hindeutet.

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Ferguson Enterprises zeigt sogar noch stabilere Ergebnisse. Der Umsatz lag in sieben von acht Quartalen über den Erwartungen, der Gewinn in fünf von acht Fällen. Dies unterstreicht die robuste Nachfrage in den Bereichen Baubedarf und Industrieprodukte. Die Aktie reagierte am Tag nach den Zahlen im Schnitt mit plus 0,7 Prozent. In der jüngsten Periode verzeichnete das Unternehmen sogar plus 2,8 Prozent. Die historische Bandbreite der Reaktionen lag zwischen minus 10,5 und plus 17,2 Prozent.

KKR und NRG Energy: Gewinn vs. Umsatz Diskrepanz

KKR, die private Equity Firma, übertraf in sieben der acht vergangenen Quartale sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen. Dies ist ein bemerkenswerter Wert, der die Fähigkeit des Unternehmens zur Erzielung von Überschüssen in verschiedenen Marktphasen bestätigt. Dennoch zeigt die Kursreaktion am Folgetag ein durchschnittliches Minus von 1,3 Prozent. Dies könnte auf einen bereits eingepreisten Optimismus oder Gewinnmitnahmen seitens der Anleger hindeuten. Die letzte Reaktion war mit plus 1,7 Prozent positiv, die Spanne lag zwischen minus 8,5 und plus 3,4 Prozent.

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Bei NRG Energy gibt es ein deutliches Muster, bei dem der Umsatz stärker abschneidet als der Gewinn. Das Unternehmen übertraf die Umsatzerwartungen in sechs von acht Quartalen, bei der Gewinnkennzahl gelang dies jedoch nur in drei von acht Fällen. Dies weist auf marginale Drucksituationen oder nicht-operative Kosten hin. Die durchschnittliche Kursreaktion am Folgetag lag bei plus 0,7 Prozent. In der letzten Folge gab es jedoch ein starkes Minus von 15,5 Prozent. Die historische Spanne reichte von minus 15,5 bis plus 26,2 Prozent, was auf extreme Volatilität schließen lässt.

Take-Two Interactive und KKR im Detail

Take-Two Interactive hat in sechs der vergangenen acht Quartale sowohl den Umsatz als auch den Gewinn übertroffen. Als führender Entwickler von Unterhaltungsspielen profitiert das Unternehmen von starken Titel-Pipelines und wiederkehrenden Einnahmen. Die Aktie notierte am Folgetag im Schnitt um 0,4 Prozent höher. In der jüngsten Periode war die Reaktion mit 6,0 Prozent deutlich positiver. Die Spanne der historischen Reaktionen lag zwischen minus 8,1 und plus 14,0 Prozent.

Post-Market: Rocket Lab und Skydance stehen an

Nachbörslich rücken weitere Unternehmen in den Fokus, darunter Occidental Petroleum, Rocket Lab und Skydance. Rocket Lab übertraf die Gewinnerwartungen in allen acht betrachteten Quartalen, beim Umsatz gelang dies in drei von acht Fällen. Die Kursreaktion am Tag nach den Zahlen lag im Schnitt bei plus 2,6 Prozent, zuletzt bei plus 4,1 Prozent. Die Spanne reichte von minus 7,2 bis plus 9,4 Prozent. In allen acht betrachteten Quartalen lag Rocket Lab beim Umsatz über den Erwartungen, beim Gewinn in vier von acht Fällen. Die durchschnittliche Reaktion betrug plus 6,2 Prozent, zuletzt rund 0,0 Prozent. Die Spanne reichte von minus 11,2 bis plus 34,2 Prozent.

Skydance Corporation hat in beiden vorliegenden Quartalen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertroffen. Als neueres börsennotiertes Unternehmen liegen noch nicht viele historische Daten vor, die eine langfristige Trendanalyse ermöglichen. Die Kursreaktion am Folgetag lag im Schnitt bei plus 1,3 Prozent, zuletzt bei plus 4,5 Prozent. Die Spanne reichte von minus 5,6 bis plus 10,0 Prozent. Diese Daten helfen Investoren, die Erwartungen an die kommenden Quartale zu justieren und Risiken besser einzuschätzen.