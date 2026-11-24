Detaillierte Analyse der Quartalszahlen für Best Buy, Dollar Tree, Medtronic, HP und Autodesk. Historische Performance und erwartete Marktreaktionen auf den US-Börsen.

Der Handel an den US-Börsen wird von einem starken Fokus auf Unternehmensergebnisse geprägt, wobei der Dienstag eine besonders dichte Folge von Quartalszahlen mit sich bringt. Besonders im Einzelhandel, der Gesundheitsbranche und der Technologiewirtschaft sind große Player mit ihren Berichten an der Reihe, was die Volatilität auf den Märkten voraussichtlich erhöhen wird. Der Markt blickt dabei nicht nur auf die aktuellen Zahlen, sondern auch auf die historische Zuverlässigkeit dieser Unternehmen, um die möglichen Kursbewegungen einzuschätzen.

Vorbörsliche Reports: Einzelhandel und MedTech

Best Buy beginnt den Tag mit der Vorlage seiner Ergebnisse und liefert dabei eine gemischte, aber überwiegend positive historische Bilanz. In den vergangenen acht Quartalen wies das Unternehmen bei Gewinn achtmal über den Erwartungen liegende Werte aus, während der Umsatz in fünf dieser Quartale die Prognosen übertraf. Der Gewinn lag zudem in sieben von acht Quartalen über den Markterwartungen. Historisch reagiert der Aktienkurs von Best Buy am Tag nach den Zahlen durchschnittlich mit einem Verlust von 0,7 Prozent. Die Spanne dieser Reaktionen war dabei breit gefächert und reichte von einem Minus von 13,3 Prozent bis hin zu einem Plus von 15,8 Prozent. Die letzte Notiz vor der aktuellen Veröffentlichung stand bei einem Minus von 4,4 Prozent. Parallel dazu veröffentlicht auch J.M. Smucker seine Zahlen, wobei der Umsatz in fünf und der Gewinn in sechs der vergangenen acht Quartale über den Erwartungen lag. Die durchschnittliche Kursreaktion betrug hier plus 0,7 Prozent, mit einem letzten Wert von plus 4,3 Prozent.

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Historische Daten zu Dollar Tree und Medtronic

Dollar Tree hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es oft über den Erwartungen liegt, indem es die Umsatzerwartungen in sechs von acht und die Gewinnerwartungen in sieben von acht Quartalen übertraf. Der durchschnittliche Kursanstieg am Folgetag betrug hier 1,5 Prozent, wobei die Spanne zwischen minus 8,4 und plus 17,9 Prozent lag. Die letzte Reaktion fiel jedoch mit minus 3,9 Prozent negativ aus. Ein weiteres wichtiges Unternehmen im Vorabend-Handel ist Medtronic, das als größter Gesundheitskonzern der Welt gilt. Medtronic übertraf die Umsatzerwartungen in sieben von acht Quartalen und die Gewinnerwartungen in allen acht Quartalen. Dennoch lag die durchschnittliche Kursreaktion am Folgetag bei einem Rückgang von 0,8 Prozent, mit einer Spanne von minus 7,3 bis plus 5,7 Prozent. Die letzte Notiz vor den aktuellen Zahlen zeigte ein Plus von 1,5 Prozent.

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Technologiegiganten: Autodesk, Dell, HP und Workday

Nach Börsenschluss stehen weitere Technologiewerte im Fokus, beginnend mit Dell Technologies, das mit einer Umsatz-Erwartung von 49,32 Milliarden US-Dollar in den Markt geht. Auch HP Inc. wird am Abend seine Zahlen vorlegen und dabei eine starke historische Präsenz aufweisen, da das Unternehmen die Umsatzerwartungen in allen acht vergangenen Quartalen übertraf und die Gewinnerwartungen in fünf von acht Quartalen. Trotz dieser Übererfüllung notierte die Aktie am Tag nach den Zahlen im Schnitt minus 3,5 Prozent, mit einer letzten Reaktion von minus 2,9 Prozent. Autodesk hat in den vergangenen acht Quartalen Umsatz und Gewinn jeweils achtmal über den Erwartungen ausgewiesen, wobei die Kursreaktion im Schnitt bei minus 0,3 Prozent lag und zuletzt bei minus 3,7 Prozent. Workday schließt die Liste der nachbörslich meldenden Unternehmen ab und hat ebenfalls in allen acht Quartalen Umsatz und Gewinn übertroffen, wobei die durchschnittliche Kursreaktion bei minus 1,2 Prozent lag.

Wirtschaftlicher Kontext und Inflationsdaten

Die Quartalszahlen finden vor dem Hintergrund einer sensiblen makroökonomischen Lage statt, in der die Inflation einen zentralen Fokus der Anleger bildet. Bereits am Mittwoch wird der PCE-Preisindex veröffentlicht, der darüber Aufschluss gibt, ob die Inflation auf 3,8 Prozent ansteigt. Diese Daten sind entscheidend für die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und beeinflussen somit die Bewertung aller vorangegangenen Unternehmensergebnisse. Die Woche wird zudem durch die bevorstehende Thanksgiving-Pause geprägt sein, die den Handel kurz vor der Jahresendphase unterbrechen wird. Die Kombination aus den einzelnen Quartalszahlen der großen Konzerne und den kommenden Inflationsdaten schafft eine hochspannende Atmosphäre für die Marktteilnehmer, die ihre Positionen entsprechend anpassen.