Eastport Critical Metals Corp. veröffentlicht erste Assay-Ergebnisse für das Foley-Uran-Projekt in Botswana

Die ersten Laborassay-Ergebnisse für das Phase-1-Umkehrbohr-Programm (RC) auf dem Foley-Uran-Projekt in Botswana zeigen ein Potenzial für großflächige Uranmineralisierung (200 ppm U3O8) und bestätigen die Existenz von Uran in 6 Bohrungen über eine Streifenlänge von 1,4 km. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Foley-Projekt Teil des gleichen hochprospektiven Paläokanalsystems sein könnte, das die Letlhakane-Lagerstätte enthält.

Eastport Critical Metals Corp. (TSXV: EVI) (OTCQB: EVIIF) hat die ersten Laborassay-Ergebnisse für das Phase-1-Umkehrbohr-Programm (RC) auf dem Foley-Uran-Projekt in Botswana bekannt gegeben. Die Ergebnisse der ersten 10 RC-Bohrungen des Programms zeigen ein Potenzial für großflächige Uranmineralisierung (>200 ppm U3O8) und bestätigen die Existenz von Uran in 6 Bohrungen über eine Streifenlänge von 1,4 km.

Die Assay-Ergebnisse für weitere 5 Bohrungen stehen noch aus. Die Bohrungen befinden sich etwa 350 Meter nördlich der Letlhakane-Lagerstätte, die Lotus Resources Limited gehört. Lotus Resources hat eine Ressourcenschätzung für das Letlhakane-Projekt veröffentlicht, das angegebene Mineralressourcen von 71,6 Mt mit 360 ppm U3O8 für 56,8 Mio. lbs enthaltenes U3O8 und vermutete Mineralressourcen von 70,6 Mt mit 366 ppm U3O8 für 56,9 Mio. lbs enthaltenes U3O8 bei einem Cut-off-Grad von 200 ppm U3O8 enthält.

Eine Machbarkeitsstudie für die Letlhakane-Uran-Lagerstätte wurde 2025 abgeschlossen und ergab eine 10-jährige Tagebaubetriebsweise mit einer jährlichen Produktion von etwa 3,0 Millionen Pfund U3O8, wobei die geschätzten anfänglichen Kapitalkosten 465 Millionen US-Dollar betragen und die gesamten Aufrechterhaltungskosten zwischen 35 und 41 US-Dollar pro Pfund U3O8 liegen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Foley-Projekt Teil des gleichen hochprospektiven Paläokanalsystems sein könnte, das die Letlhakane-Lagerstätte enthält. Die Ergebnisse der Presspellet-Analysetechnik wurden von SGS Group, einem akkreditierten Labor in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt.

Die Proben wurden gewogen, getrocknet, zerkleinert, geriffelt aufgeteilt und pulverisiert. Uran und Thorium wurden mittels WD-XRF-Spektrometrie analysiert





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