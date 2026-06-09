Eastport Critical Metals gibt zweite Analyseergebnisse des Bohrprogramms auf dem Uranprojekt Foley in Botswana bekannt

Eastport Critical Metals Corp. hat die zweite Charge von Laboranalyseergebnissen des RC-Bohrprogramms auf dem Uranprojekt Foley in Botswana veröffentlicht. Die Ergebnisse von Fence 1 zeigen signifikante Uranmineralisierung über eine Streichlänge von 1,4 km, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen bleibt.

Eastport Critical Metals Corp. (TSXV: EVI) (OTCQB: EVIIF) gibt erfreut die zweite Charge von Laboranalyseergebnissen des RC-Bohrprogramms auf dem Uran projekt Foley in Botswana bekannt. Die zweite Charge umfasst die Ergebnisse der letzten fünf von 16 Bohrlöchern auf Bohrfence 1.

Die erste Charge wurde am 28. Mai 2026 veröffentlicht. CEO Burns Singh Tennent-Bhohi kommentierte: Die neuesten Analysen von Fence 1 vervollständigen die Ergebnisse für diesen Abschnitt und zeigen eine bedeutende Uranmineralisierung über eine gesamte Streichlänge von 1,4 Kilometern. Sehr ermutigend ist, dass diese Ergebnisse bestätigen, dass wir uns in den richtigen Gesteinsschichten mit dem gewünschten Gehaltsprofil von über 200 ppm U3O8 befinden, wobei die Mineralisierung nach Norden, Süden und Osten offen bleibt.

Während wir noch auf die Ergebnisse von Fence 2 warten, rechtfertigen die Ergebnisse von Fence 1 bereits den Beginn zusätzlicher Bohrfences, Step-out-Bohrungen und gezielter Geophysik, um die Abdeckung nach Norden und Osten zu erweitern und auf die wichtigsten geologischen Kontrollen zu fokussieren. Durch die systematische Kartierung, wo die Mineralisierung mächtiger wird, sich anreichert oder auskeilt, wollen wir schnell das wahre Größenpotenzial dieser aufregenden neuen Uranentdeckung in Botswana erschließen.

Die Analyseergebnisse von Fence 1 zeigen das Potenzial für eine weit verbreitete Uranmineralisierung (über 200 ppm U3O8), wobei in 7 der 16 Bohrlöcher eine signifikante, lateral durchgehende Uranmineralisierung durchteuft wurde. Die Uranmineralisierung, die sowohl entlang des Streichens als auch des Einfallens offen bleibt, befindet sich in Sedimenten der Karoo-Supergruppe in einer interpretierten Paläokanalsituation. Der berichtete Bohrfence 1 liegt etwa 350 Meter nördlich der Lagerstätte Letlhakane, einem Projekt der Lotus Resources Limited.

Gemäß öffentlich zugänglichen Angaben von Lotus Resources Limited beherbergt das Projekt Letlhakane eine angegebene Mineralressource von 71,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 360 ppm U3O8 für 56,8 Mio. Pfund enthaltenes U3O8 sowie eine abgeleitete Mineralressource von 70,6 Mio. Tonnen mit 366 ppm U3O8 für 56,9 Mio.

Pfund U3O8, basierend auf einem Cut-off-Gehalt von 200 ppm U3O8. Darüber hinaus schloss Lotus Resources im Jahr 2025 eine Scoping-Studie für die Uranlagerstätte Letlhakane ab. Die Studie skizzierte einen zehnjährigen Tagebaubetrieb mit einer jährlichen Produktion von etwa 3,0 Millionen Pfund U3O8, geschätzten anfänglichen Investitionskosten von 465 Millionen US-Dollar und All-in-Sustaining-Kosten zwischen 35 und 41 US-Dollar pro Pfund U3O8.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Mineralisierung auf benachbarten, nahegelegenen oder geologisch ähnlichen Liegenschaften, einschließlich des Projekts Letlhakane, nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Foley hindeutet. Die historischen und technischen Informationen zum Projekt Letlhakane stammen aus öffentlich zugänglichen Angaben von Lotus Resources Limited und wurden vom qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens nicht unabhängig verifiziert. Die Probenvorbereitung und analytische Arbeiten werden von der SGS Group, einem akkreditierten Labor in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt.

Die Proben werden gewogen, getrocknet, gebrochen, geteilt und auf eine nominale Korngröße für die Presspellet-Analyse pulverisiert. Uran und Thorium werden mittels WD-Röntgenfluoreszenzspektrometrie (XRF) analysiert. Bei der Presspellet-Methode (SGS-Analysenmethode GE_XRF71UTH) wird ein repräsentativer Teil der pulverisierten Probe mit einem Bindemittel vermischt und unter hohem Druck zu einem homogenen Pellet gepresst, das dann mittels XRF-Spektrometrie auf Uran- und Thoriumkonzentrationen analysiert wird. Eastport implementiert Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC), einschließlich des routinemäßigen Einsatzes von Blindproben und Duplikaten im Analysestrom.

SGS wendet zudem interne Labor-QA/QC-Protokolle gemäß den Standardarbeitsanweisungen an. Zusammenfassend markieren diese Ergebnisse einen bedeutenden Meilenstein für Eastport Critical Metals. Die erfolgreiche Abgrenzung der Mineralisierung über eine Länge von 1,4 Kilometern auf Fence 1 unterstreicht das Potenzial des Foley-Projekts. Das Unternehmen plant, das Bohrprogramm auszuweiten, um das volle Ausmaß der Lagerstätte zu erkunden.

Die kontinuierliche Entdeckung und Abgrenzung von Uranressourcen in Botswana, einem der führenden Uranbergbauländer Afrikas, stärkt die Position von Eastport in diesem Sektor. Die kommenden Ergebnisse von Fence 2 werden mit Spannung erwartet, da sie weitere Einblicke in die räumliche Ausdehnung der Mineralisierung liefern könnten. Investoren und Interessengruppen können auf der Unternehmenswebsite weitere Updates verfolgen





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uran Bohrergebnisse Botswana Eastport Critical Metals Foley Projekt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elektros, Inc.: Global Electrification, Critical Minerals and EV Innovation: A Long-Term Vision for Investors Following the Evolution of Lithium, Rare Earths and Emerging TechnologiesDiscover Elektros Inc. (ELEK) at What Management Believes Is an Early-Stage Opportunity Positioned at the Intersection of Critical Minerals and EV Innovation WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / June

Read more »

MAX Power treibt mit einer nationalen Übernahme seine strategische Entwicklung im Bereich Natürlicher Wasserstoff weiter voranDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Das Unternehmen sichert sich eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals und konzentriert

Read more »

Neue Fantasie für Lithium: PLS Group, PMET Resources, Sigma Lithium, Q2 Metals und Lithium Africa vor möglicher NeubewertungMIT-Forscher haben ein Verfahren entwickelt, das die Verarbeitung von Spodumen deutlich vereinfachen könnte. Sollte sich die Technologie im industriellen Maßstab bewähren, könnten zahlreiche Hartgesteinsprojekte

Read more »

Daggerheart: Einen der größten neuen DnD-Konkurrenten gibt es jetzt auf DeutschDie erfolgreichen DnD-Streamer bei Critical Role brachten 2025 ihr eigenes Rollenspiel raus. Jetzt gibt es das Grundregelwerk bei Pegasus auf Deutsch.

Read more »