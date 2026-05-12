MDotmund0000

Eben noch forderte Russen-Diktator Wladimir Putin seinen Kumpel und Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine -Krieg. Jetzt kursiert schon der nächste Name: Auch Angela Merkel könnte laut "Spiegel" für diese Rolle infrage kommen.

Schröders Amtsnachfolgerin spricht Russisch, kennt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Putin persönlich – und sie hätte im politischen Ruhestand Zeit. Mit seinem vergifteten Vorschlag, Schröder einzubeziehen, traf Putin einen wunden Punkt der Europäer. Denn: Im Gegensatz zu den teils erfolglosen Verhandlungen zwischen den USA, Russland und derim vergangenen Jahr möchte die EU dieses Mal unbedingt mit am Tisch sitzen – koste es, was es wolle.

Und so ließ Außenministerin Kaja Kallas gleich mitteilen, dass es "nicht sehr klug" wäre, sich einen Verhandlungsführer von den Russen diktieren zu lassen. Doch die grundsätzliche Debatte, wer solche Gespräche führen könnte, ist seither nicht beendet. Laut "Financial Times" laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russia Schroeder Angela Merkel Negotiations EU President Wolodymyr Selenskyj Vladimir Putin Political Retirement Nord Stream II Minsker Abkommen 2014 Russia-Politik Aslam Baltikum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putin wünscht sich Schröder als Friedensvermittler: Uneinigkeit in der SPD – Bundesregierung spricht von ScheinangebotWladimir Putin wünscht sich den Altkanzler als Vermittler in Friedensverhandlungen. In der SPD sind die Außenpolitik-Experten darüber geteilter Meinung. Die Bundesregierung hält nichts davon.

Read more »

Ukraine-Ticker: Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins GesprächSeit Jahren führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Entwicklungen zu Kämpfen und Verhandlungen gibt es im Newsblog.

Read more »

Schröder als Vermittler? Putin-Vorschlag löst Debatte ausZum Hören: Ukraine - Krieg - Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch.

Read more »

Ukraine-Krieg: Putin schlägt Gerhard Schröder als Vermittler vor – Bundesregierung äußert sichDer russische Präsident hat den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen Vermittler im Ukraine-Krieg vorgeschlagen. Jetzt hat sich die Bundesregierung zu Wort gemeldet.

Read more »